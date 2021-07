Césped y arena reciben a dos de los tres clásicos del domingo que abre agosto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Asamblea de la Florida y Michelini son atracción

Con cuatro reuniones la actividad retoma lo habitual luego de los cambios por el 18 de julio. Colonia abre fin de semana el jueves, Las Piedras entrega jornada de viernes mientras que Maroñas abre sus puertas los días sábado y domingo.



El Asamblea de la Florida G3 es la carrera de más alto rango. Tiene 22 cuadras a recorrer y se disputa sobre pista de césped. Recabó once inscripciones y se trata de una justa pareja, donde hay varios que van por una revancha. La yunta de El Curato y Happy Day encabezan listado, luego figuran Un Ser Superior que viene de obtener el Presidente de la República, Athelsta que viene de obtener el Invasor, completan Lucky Smith, Don Pata y Ohio Sun, que van por la revancha, el ascendente Her Majesty que viene de espectacular victoria en la arena, Molequi Felipe, el bueno de Leopardo Real y O Eco.



En el Zelmar Michelini (1.500 en arena) anuncian participar Rey Victorioso, Bang Bang Boom, Osoja, New Honour, Gaucho, Emperor Hulk y Sub Manner.



Hoy se firman montas.



Especial y estelar para ellas



La jornada sabatina tiene prueba especial. Se trata del handicap Stud Progreso, un llamado para ellas sobre once cuadras que tiene decena de aspirantes a la victoria que está ubicado en quinta término de la jornada.



Encabeza la nómina Suprema D´Or con 58 kilos, luego le siguen Cheetara (52), Mi Fiesta (53), Discreet Queen (54), Guajuvira (55), Subversiva Babe (56), Maga Purse (56), Missiadura (56) y Risent Day (53).



La milla es la distancia a recorrer en el clásico Eduardo Vargas y Eduardo Vargas Garmendia, listado sobre 1.600 metros que tiene a once aspirantes a la chapa más alta del semáforo.



Serán de la partida Yacumenza, Carola C, New Julia, Dulce Brujita, Drika, Fly Away, Tres Botas, Inalcanzada, Onthefield, Leoparda Brava y Que Felicidad.



Lote de real interés con más de una que ven el Uruguay del 24 de octubre en el horizonte.



En el stud Sassinoro el miércoles 28 a partir de las 13:00 van los 2019 de El Palmar y Firmamento.



El stud Sassinoro, en la calle Etchegoyen a media cuadra de Guerra, mañana en horas del mediodía comenzará la exhibición de los 26 productos de los haras El Palmar y Firmamento, para que a las 13:00 de inicio un nuevo remate de generación 2019.



Los productos son hijos de Sloane Avenue, Mogador, Hit a Bomb y Full Mast en madres Van Nistelrooy, Catcher in the Rye, Honour and Glory, Hennesy, Northern Afleet, Mogador, Indygo Shiner, Dynamix entre otros.



Anuncian ambos establecimientos que llegan a ventas hermanos de los ejemplares Batallador, un muy buen ejemplar de la presente generación, Eskeen, Seiternal, Numeradora, Don Lomba, Fly Away, Numerosa, Bataclana D´Or, Asiatic Heidy, Almirante, etc.



Sloane Avenue manda su segunda generación a pistas con destaque en esta primera con elementos ganadores con participación y figuración clásica. Mogador por su parte es padre de Muy Veloz, Blue du Soir, Virtuosa Vip, Che Vicky, Molecula, Lawrence, Motivado, Superticiosa, entre muchoHit a Bomb es padre de ganadores estelares en USA y Argentina mientras que Full Mast es padre de ganadores.



El remate está a cargo de la firma Oribe, se transmite por cable y financia Primelux.