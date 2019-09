Cerro Largo va por el Honor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El césped es pista por segunda vez consecutiva del Gran Premio de Honor, URU G3. La que fue, hasta hace unos años, la carrera mas larga del calendario hípico nacional, desde que la estelar se disputa en césped, pasó a tener una distancia a recorrer de milla y media, 2400 metros.

Fue, Etranger, el ganador de la carrera en 2018, para esta oportunidad serán siete postulantes al éxito con destaque para el cinco años Cerro Largo que ha encontrado en la grama a un aliado de lujo. De tres pruebas disputadas en césped, el pupilo de Facundo Santesteban ha logrado dos victorias en el Handicap Especial Guillemette y en el clásico Asamblea de la Florida (2200 metros) que se corrió hace mes y tres semanas. En esa ocasión, el defensor de las sedas “Hs Tacuarembo” derrotó a destacados animales de pista y expertos en verde como Great Spirt que fue escolta a tres largos del descendiente de Drosslemeyer arribando en tercer lugar Bobby Q.

Llega en óptimas condiciones y muy bien preparado para enfrentar a parejo lote con una gran ventaja sobre su mas acérrimo enemigo, su conocimiento del trazado y de la pista.

Vuelve El Abanderado a las lides tras tres meses y medio sin correr con las de colores, tras obtener el Gran Premio Municipal y el Classic de Campeones, el defensor de las sedas El negro ha sido, pacientemente, preparado para competir en esta pista. Tiene, el hijo de Capitano Corelli credenciales de sumo valor, su desventaja, es que deja la arena y va a la grama, si se adapta, rival de sumo riego para Cerro Largo.

Mundanal es otro elemento que sabe moverse en pasto, tiene buenas victorias sobre la verde superficie y tiene, también, un trámite que bien lo puede favorecer, no hay otro puntero definido y esta variable le puede jugar muy a favor si sus rivales lo dejan hacerse ne vanguardia a sus anchas.

Ecatombe tuvo todo para derrotar a Mundanal en el especial Panamá (recibiendo kilos en sistema de handicap), a igualdad de kilos lo desfavorece al igual que Dicidio. No los decarta, pero los relega. Ojo con Negrone que en todas corre bien. Las gateras abren 16:50 horas.



ORIBE



Luego de la espectacular victoria de Sub Princess el pasado domingo frente a los machos en el cortometraje De Giuli y Rogelio Rodríguez, su jockey Federico Fabián Piriz adelantó que la excelente pinga sería de la partida, hoy, en el clásico Oribe frente a las de su sexo. Viene, la descendiente de Subordination de buena serie de victorias sin importar, sexo, distancia y tiempo, es que, la defensora del Fair Play, cuando abre partidores sale a correr “su”carrera sin importar rival a enfrentar. La tabulada de la pupila de la familia Piriz es contundente y con un récord difícil de empardar, ganó a todas las edades, por lo menos una carrera. De 2014 a 2019 en Maroñas o Las Piedras, la “flyer” cuenta con una chapa en lo mas alto del marcador. Sub Princess cuenta con 14 victorias en Maroñas y 3 en el limítrofe, en este 2019 lleva 5 clásicos en su haber y tiene como claro objetivo el Gran premio Maroñas del próximo 6 de enero para tomarse revancha de su derrota en la pasada edición. Quizás, en el mejor momento de su campaña enfrenta a una rival que le puede hacer mella y hablamos de Rainha Pioneira, que sabe de buenas victorias en cortometrajes e intentará hacérsela difícil a Sub Princess. ¿Qué debe hacer la pupila de Ricardo Colombo? Disputarle, palmo a palmo la carrera a la gran favorita. Carrera imperdible que hará mover al gran público de forma temprana al barrio de Ituzaingó. Supersticiosa, Soapy Sky, Opera Cat y Mi Consentida bregarán por derrotar a las dos mejores velocistas del medio. Largan a las 16:00 horas.