La celeste va por el título

Con 12 destacados competidores de Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, hoy el Hipódromo de Maroñas recibe la edición 34 del Longines Gran Premio Latinoamericano. La prueba, que se disputa en pista de arena sobre 2.000 metros. tiene horario de largada para las 19:20 horas.



Desde que Sixties Song ganó la pasada edición del Latino, la afición de la región puso sus ojos en en Maroñas, que es epicentro del turf latinoamericano.



La ausencia de los representantes de los tres hipódromos chilenos por el foco de influenza equina no le quita ni un céntimo de interés a la prueba más importante de la región. Es que, desde la vecina orilla, tierras incaicas y vecinos norteños llegan ejemplares del más alto nivel. Aquí los esperan tres animales de altos kilates, que harán olvidar que el primer nominado a la prueba es el lesionado Gandhi di Job.



Que la localía es importante, vaya si lo es para los peruanos y brasileños que no saben de perder en La Gavea, Cidade Jardim y Monterrico, como así también los chilenos en el Club Hípico de Santiago y el Valparaíso Sporting.



San Isidro, Palermo, Hipódromo de Chile, La Plata, La Rinconada y nuestro Maroñas saben de logros extranjeros en sus propias pistas.



Para Uruguay, la tercera buscará ser la vencida. Con organización en 1981 y 2006, supimos ser escoltas de Dark Brown y Latency con Lotus y Necessaire.



Va Fitzgerald en busca del trono, la gloria, la herradura de rosas y la inmortalidad. Tiene todo el defensor de las sedas “La Fe” para ser profeta en su tierra. Con gatera uno saldrá el descendiente de Put it Back en busca de la vanguardia y quien quiera tomar la punta se las verá con Fitzgerald y el mejor jockey de la actualidad en Maroñas, Luis Alberto Cáceres Aranda.



El zaino llega de forma excelente. Mucho habrá que correr para ganarle. Desde Argentina llega Roman Rosso con muy buenas credenciales, sus dos compañeros de bandera son rivales a considerar al igual que los cuatro peruanos y el norteño.



Dejamos para el final a dos que se pueden dejar gritar de 200 a la raya: El Abanderado y Don Carrasco.



Se corre el Latino. ¡Vamos Uruguay!