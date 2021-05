Los 33 ceden ante la Dama de Ferro en césped

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La del Guara del Sur, con la monta de Vagner Leal, derrotó a su compañera de techo Notizia Buonna para 1/2 de Antonio Cintra



Antonio Cintra tuvo una Notizia Buonna con Dama de Ferro que obtuvo en la víspera el clásico Treinta y Tres Orientales en Maroñas. La descendiente de Hat Trick se afirma en el ranking de la generación en pruebas estelares sobre césped, repite en 1300 su título logrado en el Paiva Irisarri con la monta de José Da Silva. Consultado su entrenador sobre el cambio de monta dijo que “la monta era de Leal antes de viajar a Dubai, la corrió Da Silva en sus dos intervenciones, al volver Leal se le regresa la monta”.



La carrera tuvo un trámite violento desde apertura de gateras con Sur Sur y Nanjing en delantera seguidas por la candidata de Ovación y a la postre ganadora. Luego se ubicaban Notizia Buonna, Pride N’Joy, Cangas de Onis y Campechuela. Pasaron las primeras cuatro cuadras, en grama en 23”41 se hicieron correr, en plena recta y con teletimer marcando 46”41 la puntera era Sur Sur, Nanjing lo intentaba por lado interno y Dama de Ferro por tercer andarivel. En los 300 la de Cintra domina, toma ventajas para legar al disco con cuerpo y cuarto sobre Notizia Buonna en 1´15”63, fue 3ª Sur Sur a 1/4 cuerpo.



El Rendija fue para French Girl



Cuando las participantes del handicap especial Rendija entraron a la recta final para recorrer los últimos 550 metros de la prueba, French Girl venía al fondo del lote a unos 10 cuerpos de las punteras Astrid y Karmelle.



En los 350 Yair Pereira logró encontrar lugar para desarrollar un potente atropellada para alcanzar faltado 50 metros y tomar un cuerpos de ventaja sobre Karmelle estampando valiosos 1’10”51 para recorrer las doce cuadras estipuladas.



La pupila de Peluffo, cargando 56 kilos eran muy buen lance en la prueba y chance primaria de Ovación Turf. Venía de llegar 3ª de Rainha Pioneira en prueba clásica dejando entrever que a su regreso a pistas lo podía hacer coincidir con triunfo. Con excelente faena de Yair Pereira la pupila de Sergio Peluffo derrotó a Karmelle, fue tercera Astrid cargando 62 kilos al pescuezo de la escolta, llegó 4ª Wardiana Dor.



Firma de Lazo y Hello-Goodbye



Decían los turf man de antaño, “el piloto lo trajo en el aire”. Perfecta definición para la faena de Héctor Fabián Lazo con Hello-Goodbye en el handicap especial Frank Hughes, dejó a Duro de Matar mover las acciones desde albores de competencia hasta los últimos 300, de ahí en más lo dejó correr al del Capitán Julio Abarno que se vino con sport de fiesta en la novena competencia de la dominical en Maroñas. El defensor de las sedas San Jorge disputaba su carrera número 34 entre Maroñas y Las Piedras para lograr su tercer podio.



Fue escolta a tres largos y medio Alvarez que dejó detrás a Al Fin a media cabeza y medio cuerpo a atrás arribó Cerró el semáforo, cerca, Alto Voltage, fue quinto Keep Celebre.

La carrera tuvo en Duro de Matar a su decidido puntero, detrás quedaban Hello-Goodbye, Alvarez, Mindcraft Plane, Al Fin y Flying Star.



Cuando giraron el codo, los de vanguardia marcaban 23”21 y 45”64 para las primeras cuatro y ocho cuadras respectivamente.



En los 300, Lazo le pidió el resto al Put it Back que remató la prueba de excelente forma para estampar más que buenos 1’22”29 para recorrer los 1400 pactados. Tanto Al Fin como Alto Voltage descontaban de 200 al disco junto a Keep Celebre para completar rentado.