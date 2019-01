Las catorce cuadras van sobre el césped

Ubicado en séptimo lugar de la jornada, los kilos serán vitales para la dilucidación de la competencia.



Con mandil 1 va la yunta de Más Te Vale y Pasión De Verte que viene de lograr sobre 1200 metros una contundente victoria. Con cuatro corridas en Maroñas, la defensora de las sedas “Norteño” larga por flanco externo y tendrá pocos metros para acomodarse antes de inicio del codo. Si queda cerca y los parciales son violentos, la descendiente de Teeth of the Dog se hará notar en postrimerías del disco. Stevia, Cherokee Rules mas Lady Leti son rivales a tomar en cuenta. La pupila de Peralta sabe lo que es ganar en grama al igual que la de Líber Mesa, mientras que la potranca de Sáenz tomará la punta y buscará venirse de un viaje.



Desde la Pelouse



El jockey mejor representado

Luis Cáceres

El salteño tiene buenas montas a lo largo de la jornada como para tomarse mas de una foto.



Indicados a tener en cuenta en pick 3:

Pick 3 Carry Over

Pozo Ac.: $ 78,283

Carrera 9ª: 5-12

Carrera 10ª: 2-10

Carrera 11ª: Todos



Para estudio:

Doble Final:

Todos (10ª)

5 (11ª)

Trifecta 11ª:

5-10/1-5-7-10/1-7-9-12



Eje de apuestas especiales:



Baila de Noche

Para Pick 4 con garantizado y Trifecta: 5/2-4-5-8

Frica Bluy

Para exactas, Trifecta de la 8ª mas cierre de Pick 4.



Un lance a cuatro cifras

Número Puesto Siempre arrima y puede bochar el de L. Borba.