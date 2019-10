El De Castro mira mira de reojo a los Reyes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La jornada de domingo da inicio con el clásico Suprema Corte de Justicia, Listado, sobre 15 cuadras donde -ante la ausencia de Inalcanzada- el voto recae en la norteña Wild Vip.

La pupila de Germán González viene de buen triunfo en un especial en el Jerárquico sobre Gatita cargando los kilos. En peso por edad y libre de la British Medium, se lleva el voto.

En el Alfredo de Castro Pérez, la calidad suple la cantidad, se verán las caras buenos ejemplares estelares: Fitzgerald, Aero Trem, Poseidon Inc, El Pródigo y Sinnabung.

Llega el renegrido de La Fe, Fitzgerald, en busca de su rehabilitación tras dos derrotas a manos de Almoradi. Tendrá de rival al ganador de Polla y Jockey Club de la pasada temporada, Aero Trem. Si supera la rentree es bravo y enemigo de riesgo. Carrera pareja con aires de Piñeyrúa de Reyes.

En el Especial Artagaveytia, sobre grama y once cuadras a recorrer, es Mi Consentida la que presenta mejores pergaminos para posar en la foto. Tanto Supersticiosa como la ganadora del Selección 2018, Gucci Girl son enemigas.



DESDE LA PELOUSE



El jockey mejor representado

Luis A. Cáceres

El jinete salteño es conductor de varios ejemplares que “pintan” para podio en la de domingo.



Indicados a tener en cuenta en Pick 3 C/O

Pozo acumulado: $ 30.769-

Carrera 11: 12-13

Carrera 12: 14-15

Carrera 13: Todos



Para estudio:

Doble Final:

Todos (13ª)

5-6 (14ª)

Trifecta (Pozo) 14ª:

5-6 / 6-5 // Todos



Pick 8

Pozo acumulado: $ 2.746.730 (base $10)

6ª: 1-2-8

7ª: 1

8ª: 12

9ª: 2-5



Uno a buen dividendo:

Guajuvira

En el especial, con poco plomo se puede venir!