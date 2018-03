Card Day con proa hacia la Triple Corona

Con una excelente demostración, el potrillo Card Day se adjudicó el Gran Premio Jockey Club, segunda gema de la Triple Corona canaria al derrotar por dos cuerpos al norteño Olympic Harvard. El pupilo de Raúl Cardozo detuvo los relojes en 2´07”34 e ilusiona a las huestes del “Yeruá” que irá en el Derby por su consagración.



Pudo Waldemar Maciel guiar a su gusto al descendiente de Harlan´s Holiday, “no quería correr adelante, el caballo salió enojado. La idea era no correrlo adelante, no lo quise cansar en la boca tampoco. En la recta opuesta cuando mueve Gauche ahí si lo deje correr. La bajada en Las Piedras es muy traicionera, en la recta final oí a un rival, lo busqué y el caballo salió de nuevo” fueron las palabras de Waldemar Maciel luego de la carrera.



Por su parte uno de sus tres propietarios Juan Seré declaró “cuando vi que en la bajada que venía adelante recordé a Maciel que me lo dijo, ahí ganábamos” y así fue, Card Day dominó, ganó y se acerca a la Triple Corona de Las Piedras.



La carrera tuvo desde el vamos a varios ejemplares en vanguardia, por dentro movió Francisco Po junto a Card Day, Almoradi, El Seductor, Gauche, Jordinal y Dog Misterioso.



Al pasar por vez primera por el disco, Francisco Po mantenía ventajas sobre Card Day, Almoradi y Gauche, al doblar el codo de los “milcuatro” el lote seguidor quedaba a unos cuatro largos de los que enseñaban el camino.



En la recta paralela al Camino América, mientras que el conducido por Piriz seguía adelante, Martín Davila mueve a Gauche y esto hace que Macial busque a Card Day que tenía a su lado a Almoradi.



En plena bajada, Card Day toma ventajas sobre el del “Crespi” y Gauche mientras que desde el fondo comienza larga atropellada Olympic Harvard.



En la recta fue todo color amarillo del “Yeruá”, Olympic Harvard amagó, lo intentó pero no pudo con las fuerzas del pupilo de Raúl Cardozo que llegó a la meta con ventajas e ilusión intacta de Triple Corona en el próximo Gran Premio Nacional.