En una verdadera fiesta, se disputó la 11ra edición de la Serie Campeones en el hipódromo de Maroñas con muy buen marco de público en la tribunas que dejaron un buen beting de $9.351.681 con un destacado promedio por carrera de $667.977. Las figuras locales, los clásicos de Campeones fueron imán para que, se vivieran contiendas de honda emoción, con finales apretados como así también un final con aplausos.



La Serie comenzó en la grama con el muy buen triunfo de Afilado (Smarty Jones) sobre un digno El Conde Juan (Giant Hope) en buenos 1´33”48.



Acto seguido fue turno para el Juvenile Sprint en donde Fast Night (Meal Night), en destacados 58”17 derrotó a Meu Bahiano (British Medium) por dos cuerpos y cuarto, ocupó la tercer chapa del marcador Kurenai (Awzaan).



Luego de la carrera en honor a la Fundación Celeste se corrió la Campeones Classic, Copa La Tele sobre dos kilómetros. Para Descocado (demostrado), la tercera fue la vencida. Tras ser escolta de Princier en 2017 y de Rómulo en 2018, el defensor del Patria Blanca logró detener carga final de Monje Negro y Don Carrasco con atinada y relevante guía de José M. Silva que llevó con manos de seda al pupilo de Walter Báez a la victoria.



La prueba, con una dotación de 80,000 dólares en premios, tuvo a Chimango y a Ben Hur en vanguardia siempre seguidos y controlados por Descocado, detrás quedaron Monje Negro, Don Carrasco y Nedway.



Los punteros pasaron los primeros 400 y 800 en 23”50 y 47”28, cuando giraron la última curva intentaron disparar, fue ahí cuando Silva movió al alazán, dominó en los 300, les tomó ventajas a ambos, que quedaron por dentro y comenzó a sentir los ataques de Monje Negro (Ecclesiastic) y Don Carrasco (Alcorano) por flanco externo.



En los 150, valían los gritos de los tres, de 50 a la meta, Cáceres exprime al suyo y le entra a las grupas a Descocado que arriba a la meta con medio pescuezo de ventaja para llevarse el Classic versión 2018, fue tercero Don Carrasco a un largo dejando el último puesto del rentado a Chimango a dos cuerpos y cuarto.



Alegría para las huestes del Patria Blanca que logró festejar con “su” Descocado en la carrera mas importante de Campeones.



Las pruebas Juvenile sobre 1400 metros tuvieron en Electrónica (Texas Fever) y Ecclectico (Ecclesiastic) a sus sublimes y gallardos ganadores reconfirmando supremacía sobre diversos lotes y manteniendo, ambos, el liderazgo de cada una de sus categorías.



Fue Electrónica la verdadera estrella de la tarde -noche de Campeones. Es que, la nacida y criada en el haras El Santo brindó un verdadero concierto en el Juvenile Fillies no dejando mover a ninguna de sus adversarias a lo largo de las catorce cuadras. No por algo su entrenador Jorge Da Luz y su jockey, el ascendente Martín Dávila eligieron el partidor uno en el sorteo de gateras. La armoniosa zaina salió a correr “su carrera”, pegada a la empalizada, dejar que en algún momento de la prueba Rivalite y Soy Atractiva corrieran adelante. Solo faltó el llamado de Dávila para que la campeona desarrollara todo su potencial para llegar, con absoluta tranquilidad, sin desarrollar su remate y bajo salva de aplausos al disco con mas de ocho largos de ventaja por sobre La Marea (Quatro Mares) que fue su compañera de exacta, llegó tercera en meritoria perfomance, Kamba Cua (Kodiak Kowboy).



En el Distaff fue todo color del “Hs. Bage do Sul” dado que fue un amplio y claro triunfo de Stelatoa (Alcorano) que dominó la carrera en los 300 para llegar con claras ventajas al disco. En 1´50”59, fue escolta Reportatty (Good Report) de valiente carrera, tercer lugar para La Mansa Nistel (Van Nistlerooy).



Al cierre, en la Sprint, Dog Valiente (Teeth of the Dog) le entregó una gran alegría a las sedas Etcheverry J. L. N y F a l derrotar en emotivo final por media testa a Paleta Quemada (Ecclesiastic) en 1´10”60 con lucida tarea del aprendiz Matías Figueroa. Llegó tercer Mileto, cuarto Dog Halo.