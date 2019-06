Campeones marcó la agenda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El llamado a las carreras de la 12ª Serie de Campeones tuvo su éxito, también lo tuvo el llamado al público burrero y general que se dio cita en el Jerárquico de Ituzaingo el pasado domingo. Mas de 3000 personas disfrutaron de las 16 carreras pactadas, siete de ellas de la Serie mas dos finales de las Copas Nueva Generación y Rey de la Recta.



La concurrencia se vio reflejada en el beting de la jornada $ 11.177.114 que entregó un promedio por carrera de $ 698.570 superando el logrado el pasado año cuando se registro un total de $ 9.351,681 con un promedio de $ 667. 977 con 14 carreras disputadas.



Tanto los organizadores, las Asociaciones de Propietarios y de Criadores, creadores de este proyecto, como HRU y la Dirección General de Casinos le dieron un fuerte apoyo publicitario a la gran jornada del turf nacional, el público respondió haciéndose presente en nuestro Maroñas.



En la pista se pudieron apreciar muy buenas demostraciones, la mas destacada fue la del 4 años El Abanderado que en excelentes 2´00”71 dio cuenta de Don Carrasco de forma neta demostrando que sus huestes logrando “aligerar” al Capitano Corelli a los dos kilómetros tras disputar varias pruebas estelares sobre milla y media. Es que, el defensor de las sedas El Negro llegaba precedido de muy buen triunfo sobre Muy Agil en el Gran Premio Municipal donde, Don Carrasco y Pretor do Sul cerraron chapas rentadas. Desde el 11 de marzo del pasado año (Latino), el nacido en el Don Juca no competía sobre la distancia que recorrió para batir a Don Carrasco.



Los triunfos de los nacidos en 2016, Valor Real (pronto para subir distancia y correr el Criterium del 30 de junio), Blossom, que les “partió” la cancha a sus adversarias y de Es Fever, el mas ajustado de los tres (hocico sobre Alto Voltage) realzaron la Serie con soberbios triunfos.



En la milla, sobre césped, El Cantante (Ecclesiastic) demostró, nuevamente que en esta pista se torna rival a vencer, en el Sprint se dio la exacta de la estupenda Pluralista, ya que sus hijos, Poseidon Inc. y Paleta Quemada definieron la prueba para darle a madre y padre (Ecclesiastic) el uno /dos para encuadrar.



El regreso de La Mansa Nistel en el Distaff demostró una vez mas que la del El Palmar / Firmamento es una yegua de primer nivel y nos seguirá regalando calidad en cada salida.



Se fue la 12ª, a preparar estadísticas, se viene en 2020, la 13ª de Campeones. Estoy listo!