Campeones es fiesta de domingo

Con la presencia de autoridades de HRU y de las Asociaciones de Propietarios y Criadores, organizadores de la Serie Campeones se realizó el clásico sorteo a la americana de las gateras de los 7 clásicos que componen la serie. La Mile se disputa en césped a gatera llena.



Classic, Copa La Tele. Son seis los participantes de la carrera más atractiva de la Serie que van por una bolsa de 80.000 dólares. Por lugar de gateras largan Ben Hur, Descocado, Nedway, Chimango, Monje Negro y Don Carrasco. Emoción de gateras al disco con caballos netamente clásicos con destacada trayectoria de pistas con acumulación de pruebas de Grupo.





Distaff, Copa Studbook. Serán 12 las yeguas que reservaron gateras en el palo de los “milocho”, de adentro hacia afuera van: Oprah, Esa Guerrera, Hostess D’Arena, La Zorrilla, La Biri, Playera, Indiana Giant, Reportatty, La Mansa Nistel, Gambita, Isabel la Católica y Stelatoa.





Mile turf, Copa Codere. La prueba que se disputará por vez primera en césped a gatera llena (hay 5 suplentes) tiene como actores a El Ventisquero, El Conde Juan, Retador, Royal West, Pretor do Sul, Calaf, Afilado, Riflero, Suzuki, Il Corriere, Isaac Newton, Il Padrino, Protagónico, Irish Pub, Blue Dream y largando por flanco externo, Insomnio.



Sprint, Copa Conectarte.

Otra prueba a gatera llena, sobre 12 cuadras, ocuparán cajones: Módico Precio, Paleta Quemada, Sub Princess, Estrella, Ventagem, Royal Top, Pretoriano, Illinois, Dog Valiente, Clijo, Mileto, Versatil, Lady Lilith, Decisivo Boy, Supersticiosa y Alevoso. Quedaron cuatro suplentes.



Juvenile, Copa Uruimporta. Las 14 cuadras para la generación 2015 tendrá como animadores a Eccléctico, Invasive Grass, British Auténtico, Mr. Fever, Moga Victory, El Cantante, The Broad, Bluleibel, Negrone, Poseidon Inc., Wild Boy y Southern Fever.



Juvenile fillies, Copa Oribe remates. Van por el podio, de adentro hacia afuera: Electrónica, Yacumenza, Soy Atractiva, Rapera, Pepenadora, Rivalite, Lucky lady, Kamba Cua, Panna Cotta, Kissy, Lady Pico y La Marea.



Juvenile sprint, Copa UCM. Entre ligeros, sobre 1000 metros corren: Kurenai, Meu Bahiano, Karmelle, Denominado, Fast Night, Blue Boy, Illy y Start Time.