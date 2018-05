En Campeones Classic, la calidad suple cantidad

Con seis calificados exponentes, la Campeones Classic se disputa este domingo en Maroñas sobre sus clásicos 2000 metros. Será de la partida:



1. Ben Hur. Julio C. Méndez. (9) El descendiente de Honour and Glory es titular del Gran Premio Jockey Club, URU G1. Fue 3ro en la Polla, 4to en el Derby y 5to en el Ramírez. Bravísimo.



2. Descocado. José M. Silva. (9) El del “Patria Blanca” tiene un récord de 8 triunfos en 24 presentaciones. Se destacan Asamblea de la Florida y Pellegrini (2016), Quintela, Las Piedras y Pellegrini (2017). Mas que sorpresa.



3. Nedway. Martín Dávila (6) Carrera brava.



4. Chimango. Héctor F. Lazo. (10) Viene el del “El Bonete” de ganar el Municipal, suma también el Reyles y Clausura en 11 presentaciones. Candidato.



5. Monje Negro. Luis Cáceres (9). El Ecclesiastic sabe de ganar como dos años el Folle, Vargas y Haras del Uruguay, con tres años, Ensayo, Polla y General Artigas. Enemigo



6. Don Carrasco. Everton Rodrigues. (9) El Bege do Sul es titular del Piñeyrua de Reyes y un buen 6to en el Latino. Otro bravo.