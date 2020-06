Campeones a la cancha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

E l domingo es día del turf nacional con la disputa de la Serie Campeones que reparte este año 7.5 millones de pesos en premios entre los siete clásicos, tres para la actual generación y cuatro para los mayores.



En tercer lugar de la jornada se disputa el Juvenile Sprint donde trece veloces, sobre 1000 metros, nacidos en 2017 irán por el premio mayor. Ilustre Posse, firme animador en las primeras de cambio a nivel estelar se destaca al igual que New Honour, Leoparda Brava, Marino Afortunado, Mr. Moga y Macuka.



Acto seguido va el Juvenile Fillies sobre sus clásicas catorce cuadras en donde ratificaron 13 jóvenes féminas. La clásica Calpurnia enfrenta a Astrid (de dos buenas victorias), Gifty Danger, Vanguardia, New Orleans y Bataclana D’Or.



Sin respiro, sobre misma distancia y misma bolsa, 1.15 millones de pesos van ellos por la victoria. La presencia del invicto Socrates se lleva todas las miradas. Enfrentarán al invicto del Uruimporta, entre otros, Nakom, Algo Mágico, Miterrand en prueba que tiene una yunta y un debutante.



La Mile, para mayores y en grama acapara la atención de propios y extraños, carrera pareja, de resultado incierto y con varios que presentan pergaminos para ocupar casillero mayor. Atlético el Culano, Decisivo Boy, El Cantante y Alto Voltage son los que asoman con más chance en la previa.



Si la milla atrae, que dejamos para el Distaff (1.15 millones de pesos de bolsa) que tiene en La Maestranza, Sentimental (invicta en el 2020 con dos lauros de Grupo), la crack 2019 Algecira Fever y la excelente Blossom. A esta altura de la semana, valen los votos para cualquiera de ellas en lo que se ha convertido en una carrera, desde ya, apasionante. Nos detenemos en la prueba madre de la Serie, la Classic con dos kilómetros a recorrer y que va a gatera llena. Van por la gloria Attamuz, Cap Bon, Don Carrasco, Trancaferro, Negrone, Southern Fever, Bluleibel, Paltocayo, El Rompedor, Noidea Day, Romulo, Alvarez, Un Ser Superior, El Poderoso, El Curato, Wild Boy y quedó de suplente Loco de Amor. Serán dos mil metros a pura emoción, el sorteo de gateras dejó al excelente Noidea Day largando desde gatera externa, deberá acomodarlo rápidamente su jinete para no dar el codo de los “milseis” muy abierto. Tras un carrera de condición los “flyers” cierran la jornada de diez pruebas, tal lo marca el protocolo sanitario hípico, y como es de ocasión el cierre del Mitin de Reyes.



Son doce cuadras donde son varios los que presentan tabuladas de real valía, Fast Night, Pluralismo, Dog Valiente y Sub Manner. El desarrollo, violento será factor para varios y el no perder pisada y no tener contratiempos será tarea de otros.



En cada una de las carreras se realizará la entrega de premios, a distancia, no como es habitual en cada fiesta de Campeones pero intentando que cada uno de los ganadores tenga las copas de los sponsors que apoyan este año la Serie. Laboratorios Ripoll, Codere, Escritorio Walter Abelenda, UVCM, los 100 años del Sindicato de vendedores de diarios y revistas, Stud Book y Dirección General de Casinos.