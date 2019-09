El camino alternativo a la Triple Corona

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Calendario convencional para este fin de semana en materia turfistica. Maroñas brindará reuniones el viernes y el domingo mientras que el sábado estará dedicado al turf de tierra adentro con carreras en Las Piedras y en el hipódromo Irineo Leguisamo de Colonia.



Fueron 19 las competencias que se llenaron en el jerárquico, por lo tanto el viernes tendremos una reunión con el número mínimo, es decir, siete carreras.



El sábado en el circo de los eucaliptos se correrán nueve y vuelven los preferenciales. Será el turno para la disputa del Centro Caif Las Piedras. Sobre 1800 metros se anotaron ocho elementos de tres generaciones diferentes. El siete años Sub Mambo viene de una gran victoria y encabeza el lote. Shevchenko, Soy Altanero, Sobrevivi, Carlomagno I, Composer además de las yeguas Laixa Moon y La Misionera son sus rivales.



El domingo en Maroñas se correrán 12 y las miradas estarán puestas en los dos clásicos.



Sobre 1800 metros los machos van por un camino alternativo rumbo al Nacional mientras que las yeguas buscan una gatera para el Selección.



Los potrillos se miden en el Criadores Nacionales (Uru G3). Prometen ser de la partida: Rokokongo, Trancaferro, Don Pachin, Pionero, Lamborghini, Mighty Boy, Es Fever, Green Grass, Vesuvio, Newsroom, Mordoree, Niño Audaz, Little Royal, Old Shipman y Un Ser Superior.



Las potrancas en tanto se medirán en el Sarandí (Uru G3). Allí quienes aparecen pre inscriptas son: Essvirtusoa, Encerada, Edulcorada, Rubia Carbonera, New Julia, Gold Baby, Maravilla Fever, Found Paulina, Flor Real y Lady Gabi.



Ambos clásicos muy parejos y con productos que buscan crecer en las pistas, atracción asegurada para este domingo en Maroñas.