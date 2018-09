Calidad suple cantidad en el segundo eslabón

Cuando las anotaciones del Gran Premio Jockey Club URU G1 salieron a luz, los responsables de los potrillos que ocuparon del 2º al 5º puesto pusieron su ojos sobre el ganador Great Spirit. En menos de 24 horas todo se desvaneció, al ganador dio positivo de Hidroxy - Xylazine y por lo tanto no se le firmó monta y va derecho al Nacional.



La carrera, con siete aspirantes a la victoria tiene en Aero Trem, Thalasso, The Broad y Duro de Matar a su cuaterno con aires de podio.



Fue Duro de Matar, en primer semestre número uno de la generación tras obtener los clásicos Folle, Vargas y Haras del Uruguay. Tras ello, Fue escolta en el Lavalleja, 3° en el Criterium y obtuvo el Ensayo de muy buena forma. En la Polla no repitió ni por asomo, tiene el aval de su gente que confía en el descendiente de Salto. Encabeza la fórmula.



Los vástagos de Shangai Bobby, Aero Trem y Thalasso dos enemigos de riesgo para con el defensor del “Tata Martín” que ocuparon el segundo y tercer lugar en la primer gema de la Triple Corona. Ambos y The Broad presentan credenciales como para obtener el Jockey Club.