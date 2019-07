En busca del crack del año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el próximo mes de agosto inicia una nueva temporada de servicios en el hemisferio sur. En nuestros establecimientos de cría trabajan en el día a día con los partos (nacimientos de la generación 2019 que animarán las pistas desde el 2022), con los ojos bien puestos en los que van a nacer en el año 2020, los que serán la generación 2023.



Cerrado el primer semestre del año, fue Ecclesiastic (dejó de existir el pasado año) el número uno de las estadísticas dentro de la generación actual y en la estadística general de padrillos.



A falta del hijo de Pulpit, otros serán los padrillos que serán presentados a diferentes yeguas en este 2019. En la estadística de los dos años, las siguientes posiciones detrás de Ecclesiastic fueron ocupadas (padrillos radicados en nuestro país) por Texas Fever, Subordination, Brujo de Olleros, Posse, Mogador, Wired Bryan, Ioya Bigtime, A Little Warm, Marine, Essayons, Teeth of the Dog y Awzaan.



En la estadística por carreras ganadas del 1º de enero al 30 de junio del presente año, a los ya nombrados se suman: Fund of Funds, Alexander of Hales, Southern Lawyer, British Medium y Kodiak Kowboy. Por sumas ganadas se agrega Alcorano.



En diferentes haras del Uruguay hay padrillos que han ingresado a la reproducción en pasadas temporadas que no tienen hijos en edad de correr, tales como Midas Touch, Majesticperfection, Sloane Avenue, The Leopard, Discreetly Mine y para esta temporada ha llegado Overanalyze.



Hay también padrillos que no han figurado en las estadísticas que también son considerados a partir de agosto, tales como Band onthe Run, Escolaso, Quatro Mares, Trinniberg, Brooklyn Boy, Fernando Po, Vinatero, Forgotten, Fui Tambem, Good Report, Hielo, Keep Control, Marine, Red Rock Canyon, Music Van, Saba Emperor, Vineyard Haven, Went the day Well, Dill Celebre, Xao- Ra, Meal Night, Saratoga Storm, etc, todos ellos con chances de poder sacar un nuevo campeón.



A pocos días de una nueva temporada, la ilusión 2023 en la pista está en marcha, en un país de pura sangre con más de 1500 nacimientos por año, semestre a semestre, todo burrero sueña con tener el crack del año. En agosto, comienza.