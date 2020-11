Muy buen triunfo de New Orleans

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La jornada de sábado en Maroñas tuvo como plato fuerte la disputa del clásico Wildeauwe sobre el kilómetro. Ocho Potrancas se medían y el triunfo fue para la de mayor roce clásico del lote, New Orleans.



La hija de Trinniberg fue protagonista desde la propia suelta, Héctor Lazo no quiso dejar nada librado al azar, vino siempre en el fuego de la carrera y al pisar tierra derecha no solo era líder, también corría por el centro de la cancha, lejos de cualquier contratiempo. Se hizo fuerte adelante mientras cedía posiciones la favorita Belha Alianca y se fue rumbo al triunfo. La única que descontó con fuerza fue French Girl que en muy buena carrera y con fuerte atropellada llegó a solo 3/4 cuerpos de la ganadora, sin embargo quedó claro que si su jockey se lo proponía, New Orleans podía dar aún más.



Tercera arribó Leoparda Brava, volviendo a correr bien luego de un largo tiempo de marcas inexpresivas.



El reloj marcó muy buenos 58’31 para las 10 cuadras. La victoria obtenida es la primera a nivel clásico para quien supiera ser escolta en el Campeones Juvenile Fillies. De retorno en las cortas ha encontrado su nivel e irá por más.