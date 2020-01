Buen inicio celeste en el 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Irineo Leguisamo es, mañana viernes, el último clásico a disputarse en el primer mes del año 2020. Con once pruebas de corte mayor, clásicos de grupo, clásicos locales más los handicaps especiales, los ejemplares nacidos y criados en nuestras praderas llevan siete triunfos contra cuatro de equinos nacidos en tierras norteñas.

A ello se le suma que en los dos clásicos de grupo internacional los triunfos fueron de siglas URU. Ajuste Fiscal y Sentimental le dieron al haras La Concordia el primer doblete de G1 en la historia del 6 de enero luego de la reapertura.

A lo largo de estos 17 años, en solo cuatro oportunidades ejemplares nacidos en Uruguay obtuvieron Ramírez y Ciudad de Montevideo-Jorge Batlle. En 2008, Rock Ascot y Kalaka Plicck, en 2012, Rosa Colonial y Alcazar y en 2013 los ganadores fueron Imperrito y Luckily.

Cabe acotar que, desde la reapertura, de 68 clásicos en el Mitin de Reyes fueron 31 triunfos URU, 26 BRZ, 10 ARG y uno EEUU.

Para comparar este inicio en 2020, en 2019 se corrieron once estelares en enero con 6 triunfos brasileños y cinco uruguayos dividiendo honores en Reyes, ya que el norteño First Thing obtuvo el Ramírez y la buena de La Mansa Nistel se llevo el G1 para yeguas.