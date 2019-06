En buen estilo y forma fue triunfo de Kingdon

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la previa al clásico Guzmán Vargas el jinete Javier E. Pérez declaró buscar alternativas en la guía de Kingdon y vaya si las encontró. Dejó al del Duszka a la expectativa, movió recién en los 300 para alcanzar a los punteros a falta de una cuadra y llegar con cuerpo y cuarto de ventaja sobre Ocean King, que fue el que movió teletimer hasta los últimos 100 metros. Fue tercero Alcalde del Norte a cuarto de cuerpo, cerrando el rentado Cape Violento. El Subordination recorrió las 12 cuadras en 1’10”26.

La carrera tuvo en Ocean King a su guía; fueron compañeros de ruta, Alcalde del Norte, Spritz y Netflix’s dejando a Kingdon en un quinto lugar delante de Cape Violento. Al girar el codo, los primeros cinco lo giraron en abanico, Ocean King, Alcalde del Norte, Spritz, Netflix’s y por fuera Kingdon que ya mostraba acción que convidaba al podio. En los 250, Ocean King demostraba coraje para no ceder, en la última cuadra a influjos de su piloto domina Kingdon, que llega a su tercera victoria en Maroñas, segunda de tinte clásico demostrando tener paño y armas para subir tranquilamente de distancia.



Domingo Torterolo

Rubia Carbonera le entregó mayúscula alegría a las huestes del Solis Chico al adjudicarse de muy buena forma, el clásico Torterolo. Conducida de brillante forma por Juan de Leivas, que ganó su primer clásico en Maroñas, la pupila de H. Bacigalupi dominó a Malamada a falta de 100 metros para llegar con largo de ventaja a la sentencia en muy buenos 1’09”98, a la cabeza fue tercer Flor Real desplazando a cuarto lugar a Essvirtuosa.

La carrera tuvo en la pupila de Da Luz a su decidida puntera seguida por Malamada, Flor Real, Rubia Carbonera junto a Hipólita que dejaban en retaguardia a No la Soñé y Vipen. Al entrar a la recta Malamada tenía a sus grupas a Flor Real y Rubia Carbonera cerca.

En los 300, Malamada comenzaba a tomar ventajas mientras que por flanco externo hizo aparición Rubia Carbonera, que dominó con comodidad en la última cuadra para mantener título de invicta.



Osvaldo Martínez

En el handicap Especial Osvaldo Martínez fue muy buen triunfo de Kusturika, que tras sortear varios problemas de tránsito logró imponerse sobre Orion por dos cuerpos en buenos 1’03”65.

El defensor de las sedas canarias “Joaquín, Rocío y Nicolás” tuvo aliado de lujo, el jinete Nicol Romero, quien pudo sortear escollos y llevar al espejo al descendiente de Awzaan para adjudicarse la rajadora del kilómetro y 100 metros que cerró estelares de domingo en Maroñas.

Fueron varios los que movieron contienda. Tanto Zenzero como One se hicieron notar en vanguardia, pasaron los primeros 400 en exigentes 22”88 y comenzaron a enfilar hacia la recta de tribunas.

En los 350 Meu Bahiano y Orion comenzaron a arrimar, One no cedía bajo el rigor del salteño Cáceres, en los 200 valían los gritos de varios y en la última cuadra fue Kusturika el que remató de forma espectacular para alzarse con la victoria. Lo escoltó Orion a dos cuerpos, a media cabeza llegó tercero Meu Bahiano, cerrando el rentado One delante de Júbilo.

Luego de varios problemas sanitarios, Kusturika -bajo los cuidados del compositor Néstor Chávez y haciendo buena trilogía con stud y jockey- muestra lo suyo en cortometrajes.