Brilló nuevamente Atlético el Culano

Tal lo acontecido en el Gran Premio José Pedro Ramírez G1 de hace mes y medio, el alazán Atlético el Culano brindó una verdadera exhibición en el Gran Premio General Artigas G2 disputado en la víspera en Maroñas.

En excelente guarismo, 2´27”83 para recorrer los 2400 metros llegó con varios cuerpos de ventaja a la sentencia dominando la carrera en mitad de recta dejando sin asunto a sus compañeros de techo Olympic Harvard y Keep Down que fueron escolta y tercero completando la misma trifecta del Ramírez en un hecho sin precedentes en dos largometrajes de G1 y G2 en Maroñas. Deja, el hijo de Alcorano, tras su exhibición, que se trata del mejor fondista de Maroñas sin discusión. El defensor del Bagé do Sul respondió a su favoritismo para arribar a la meta con seis cuerpos de ventaja sobre el del Hs. Regina que superó por cuatro a Keep Down, completó el rentado el ascendente Russian Time a tres cuerpos y medio, clausuró el semáforo Mundanal.

La carrera tuvo en Keep Down a su decidido puntero, Mundanal fue su compañero de ruta, en recta opuesta Atlético el Culano venía en mitad de lote con Olympic Harvard a sus grupas.

En plena recta, José da Silva puso la marcha extra que tiene el del Bagé para acumular ventajas y obtener el segundo clásico de su campaña y marcar dominio en carreras de largo aliento.



Justo y sorpresivo podio de Justice Cat

Tras un buen triunfo a nivel condicional, Justice Cat se llevó el clásico Guillermo Young, Listado que cerró trilogía estelar en la espectacular jornada de domingo en Maroñas.

El pupilo de Luis Belela, del quien el veterano y experiente cuidador tiene muy buen concepto le dio a las sedas del Tata Martin un retorno al podio estelar tras los buenos triunfos del hermano materno de Justice Cat, el bueno de Duro de Matar.

A cuatro cifras y muy buien conducido por Javier Emanuel Pérez, el hijode The Leopard derrotó por un cuerpo a la guapa vanguardista Que Felicidad en 1´33”42, fue tercero Don Pata a cuerpo y cuarto dejando en cuarto lugar a Qersh (fue descalificado al último puesto ya que su jinete acuso merma de kilos en balanza testigo luego de la carrera). El puesto rentado lo heredó Homeu cerrando chapas de marcador el rendidor Siler Rye. La carrera tuvo desde el vamos Que Felicidad en delantera seguida por Siler Rye y El Entrador quedando cerca Qersh, Intocable Z, Justice Cat y Don Pata.

Pasando Villa Violeta y antes de entrar a la recta la de Bacigalupi movía con Silver Rye, El entrador e Intocable Z empujando, frente a la recta de tribunas varios buscaron lugar, la tordilla se hacía fuerte pero cedió con el del Belela, que, con un firme Emanuel Pérez domina para llevarse el clásico de la milla en buen guarismo. Valiente lo de Que Felicidad que pide revancha.



Honra Real repite en pista de césped

Lo había demostrado en el Haras del Uruguay, confirmado en el Storace, este domingo lo reconfortó en el clásico Ministerio de Finanzas - Dirección General de Casinos que Honra Real se mueve tan bien en césped como en arena donde venía de triunfar en el Gran Premio Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle G1 y en el Selección pedrense.

A la fecha, la pupila de Germán González se constituye en la mejor yegua de fondo local demostrando que derrota a sus ocasionales rivales en las dos pistas de Maroñas.

En este caso, la pedrense vino cerca de las punteras a las que fue a buscar en pleno codo a sabiendas, su jockey Pablo Rodríguez, que las punteras venían cómodas en parciales lentos. Cuando en mitad de recta, Honra Real, domina la carrera no se pudo despegar de Blossom como en carreras anteriores ya que la de El Facu tenía fuerzas guardadas como para soportar la carga de la defensora del Rimar.

Ni los parciales, ni la buena estrategia de Blossom pudieron con una Honra Real que recorrió los 2100 metros del G3 en buenos 2´07”65 para derrotar a Blossom por cuerpo y tres cuartos de forma neta y clara. Fue tercera Villa D´Este que cuando fue a desplazar a la de Robaina no pudo y se tuvo que conformar con el tercer lugar a 3/4 de cuerpo. Cerraron el semáforo, Ordem Superior y Calpurnia.