Brillante muestra del millero Fitzgerald

Luego de una mala partida, el renegrido Fitzgerald se adueñó de la punta del clásico Zelmar Michelini en menos de doscientos metros para no abandonarla hasta el mismo disco.



El pupilo de Jorge Firpo volvió a dar, otra brillante exhibición demostrando que se trata del mejor millero de Maroñas, con un futuro que marca que el próximo 6 de enero irá por su revancha en el Gran Premio “Pedro Piñeyrúa”.



Cuando el starter dio rienda a los cinco participantes de la segunda estelar dominical, Fitzgerald no saltó bien de los cajones. Sin que su jockey le pidiera, el defensor de las sedas “La Fe” ya venía en delantera, quedando en puestos de seguidores El Topo, Almoradi y Maratón, dejando a Retador lejos en puesto de zaga.



Cuando el puntero pasó frente al viejo Stud Oriental llevaba ventajas sobre El Topo y Almoradi, dejando en cuarto lugar a Maratón, que venía delante de Retador. Los parciales de la prueba eran de 23”97 y 47”38 .



Al girar la curva, se divisaba a Fitzgerald con resto, Maicol de Souza buscó a Almoradi para plantearle lucha al puntero y par de “chirlos” movieron al del “Crespi” para quedar a tiro de Fitzgerald con un Cáceres que no había llamado a su conducido. Cuando lo hizo, el Put it Back tomó ventajas para ganar nuevamente de brillante forma.