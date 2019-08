Bobby Q enfrenta selecto lote sobre 2200 metros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con siete animales en gateras, el largo metraje tiene a los siete concursantes con tabuladas e historia para adjudicarse la prueba, que reparte 670 mil pesos en premios. Al momento de definir una triple fórmula, se tuvo que dejar de lado al gallardo ganador del pasado Gran Premio José Pedro Ramírez, First Thing, al norteño Olympic Harvard, al millero Laurent y a un ganador de Derby como Ben Hur. Con el diario del sábado, la triple fórmula de Ovacion la encabeza el crack pedrense Bobby Q, es el pedrense Negrone su enemigo y el triple coronado canario del pasado año Card Day.

Viene Bobby Q de ceder terreno en el Asamblea de la Florida, arribó en tercer lugar detrás del ganador Cerro Largo y Great Spirit en su primera incursión en pista de césped. de regreso a la arena, es el animal a vencer.

El canario Negrone busca, en tiro predilecto, encontrar victoria que se le niega desde el Reyles del 2018. El del Bohemios viene “chapeando” y tiene todo para poner el 7 al tope del marcador.

Card Day es más que una sorpresa.



Atrayente handicap especial México se disputa en séptimo término en la reunión de la fecha, prueba que da inicio al Pick 8 que tiene un pozo de $ 1.613.361 (base $10).

Son los defensores de las clásicas sedas del “X.V.” quienes presentan buenos antecedentes para colocar el número 1 al tope del marcador.

Viene Franken cumpliendo destacadas perfomances en este tipo de contiendas, acumula tres terceros puestos y otro de escolta. Su última victoria data del 31 de marzo, luego cayó en especiales, condicionales y pruebas estelares. Tiene buen lugar de largada (6), vendrá en puestos de vanguardia y hará valer sus pergaminos de 200 a la meta. Es One un muy buen compañero de techo, el Manipulator bien puede “salvar” los boletos del Holy Roman Emperor.

Meu Bahiano tiene atendibles tabuladas, viene de muy buena victoria sobre tiro a recorrer en destacado guarismo. Corre aliviado con 2 kilos menos que en esa oportunidad.

La dupla de Yair Pereira y Eber Ilaria están en una excelente temporada, bien pueden llevarse el especial con el defensor del “Los Apóstoles”.

Funtastic Chris, escolta del British Medium ahora recibe 2 kilos, puede ser la sorpresa de la carrera.

The Dancer y Supersticiosa, números a tener en cuenta.