Bobby Q se consagró en el Nacional canario

El Gran Premio Nacional pedrense fue un virtual mano a mano entre Duro de Matar y Bobby Q desde la apertura de gateras al disco.



Fue el defensor del Tata Martin por la última gema de la Triple Corona de Las Piedras oficiando de guía de la competencia seguido por el del duraznense de las sedas Mustafa, luego se ubicaban, Wild Boy, Bravo Guerrero, Great Spirit, Dill Alley, Carlomagno I y First Thing.



Luego de pasar por vez primera el disco, Duro de Matar le llevaba cuerpo y medio a Bobby Q quedando cerca Wild Boy y Great Spirit con First Thing en retaguardia.



Luego de recorrer la recta paralela al Camino América sin variantes, Bobby Q le entró a las grupas al hijo de Salto. El puntero detuvo el reloj con parciales de 26”21 y 1’16”25.



Cuando comenzaron la bajada, ambos punteros llevaban ventajas sobre el resto, Cáceres mueve al Shangai Bobby recriado en el Haras La Concordia para ponerse al pescuezo del pupilo de Raúl Cardozo, mientras que ni Great Spirit ni First Thing mostraban ser de peligro.



Al entrar a la recta se trenzaron en lucha, en el disco, fue primero Bobby Q, a dos cuerpos y medio llegó Duro de Matar, tercero llegó Great Spirit y cuarto First Thing.



El pupilo de la familia Navatta detuvo el teletimer en buenos 2’40”15.