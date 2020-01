Batalla de generaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En décimo segundo lugar de la jornada del lunes en Maroñas, se disputa el Gran Premio Ciudad de Montevideo-Jorge Batlle G1 sobre dos kilómetros. Estas son las 16 yeguas que ocuparán gateras para consagrarse como la mejor fondista del medio local. Una carrera donde las mejores potrancas del medio, Algecira Fever y Blossom, enfrentan a destacadas yeguas del medio que saben de triunfos sobre estas distancias a lo largo del año.



La carrera, por la Copa UCM, tiene horario de laragada para las 18:10.



1 - Lina Le-C. Lavor. Ganadora de una en Maroñas ni hizo pie en el pasado Estímulo. Puede ser la gran aliada de su compañera de techo si sale a mover la carreras desde el vamos en parciales de vértigo. 6



1A - Nothing Hill LP - M. de Souza. Es una de las potrancas de la pasada generación. Corrió bien la Polla donde fue tercera, no tuvo un buen Selección, se movió bien en estelar en césped para ilusionar en el Estímulo, en donde llegó tercera a ¾ de cuerpo de la ganadora. Más que brava. 9



2 - Electronica-M. Dávila. Su tercer puesto de Inalcanzada en septiembre dio esperanzas que quería volver a ser la de su primera campaña. Luego volvió a quedar fuera del marcador en arena y césped. Si recuerda su pasado… 7



3 - Lilly Spencer-C. Méndez. La del “Salta” sabe de buenas victorias en Maroñas y Las Piedras que bien se puede beneficiar de un trámite violento en delantera. En sus últimas dos actuaciones llegó a nueve cuerpos; de mejorar y tener trámite es un puede ser. 8



4 - Blossom-Carlos Bueno. Tras lograr cinco triunfos al hilo, una lesión la radió de las pistas por mes y medio. Reprisó en el Selección, donde perdió su invicto pero no su reputación, clausuró el marcador a seis largos de Algecira Fever. Sobre 15 cuadras se rencontró con el podio y quedó pronta para este clásico. Enemiga de sumo riesgo. 10



5 - Lady Leti-D. Gaier. En el Campeones Distaff (2 de junio) fue escolta de La Mansa Nistel, luego no repitió en dos ocasiones para ser escolta de Wild Vip en un Listado. Es brava para ella en este lote. 6



6 - Maravilla Fever-L. Cáceres. Corrió de buena manera el Sarandí y Selección, en condicional sobre dos kilómetros no respondió y se rehabilitó a las tres semanas cuando obtuvo categórico triunfo. Cambian las rivales a quienes ya supo enfrentar. De cuidado. 8



7 - Found Paulina-Y. Pereira. Tras obtener el Sarandí, fue escolta, a los 15 días, de Algecira Fever en el Selección. Luego no tuvo un buen Estímulo. Puede ser la gran sorpresa de la carrera. 7



8 - Carina First-J. C. Méndez. No ha cumplido con las expectativas. Ganó por varios una de condición sobre “milsiete” y cayó lejos en grama. Brava para ella. 7



9 - Imennsa Vendetta-L. Goncalves. Viene de una bien y otra mal en condicionales y especiales. En su última incursión en pistas llegó lejos de Kurdistana. Debe mejorar. 7



10 - La Dernieri-J. L. da Silva. En grama tuvo buena participación ante Inalcanzada, fue tercera. Sobre arena ocupó misma posición detrás de Lolli Pop. Lo más destacado fue derrotar a Notting Hill LP en grama sobre 2.100. Llegó a seis cuerpos en el Estímulo. Puede ser. 8



11 -Perfumada-D. de Arrascaeta. En estos lotes, la Blegrass Cat no se ha destacado. Tiene una carrera muy brava. 6



12 - Sentimental-C. M. Suárez. Tras dos triunfos en mediana distancia le cupo una muy buena actuación en el Estímulo, donde llegó a tres largos y medio de la ganadora. Si la pueden regular en delantera, es ejemplar a tener en cuenta. 8



13 - Lolli Pop-E. Rodríguez. Es, la descendiente de Ecclesiastic, la gran defensora de la guardia vieja para enfrentar a las dos mejores potrancas de la generación. En los dos kilómetros de diciembre se las hizo difícil a las nacidas en 2016. Sorpresa y media de la carrera. 10



14 - La Mansa Nistel-F. F. Piriz. La defensora del título, ganadora del pasado año, decayó en sus acciones en el segundo semestre. Se anuncia su retiro de las pistas luego del lunes. Si hace memoria, define o llega con las de adelante. 9



15 - Algecira Fever-H. Lazo. Por gatera externa larga la mejor exponente de la actual generación y candidata de esta página. Gusta de moverse en puestos intermedios para buscar su lugar en plena recta. La elegida. 10



Quedaron como suplentes de la competencia que reparte 1.5 millones de pesos, Fade Femme, Nakai y Kamba Cua, a la espera de deserciones de última hora.







Ciudad de Montevideo -Jorge Batlle tiene su historia de 93 ediciones

H. G.



El Gran Premio Ciudad de Montevideo-Jorge Batlle G1 para yeguas también dentro del Mitin tiene su propia historia. Este lunes se disputa la edición 94 de la prueba, que nació en 1921 y que a través del tiempo y con varios cambios se instituyó como Ciudad de la Plata en 1934.



Durante sus primeros años tuvo sus vaivenes de distancia: en 1948, con el triunfo de Quietud, quedó con un recorrido de 2.300 hasta 1986, cuando Mocheta ganó sobre 2,000 metros con la guía de Walter Báez.



Recién en 2008, el Gran Premio comenzó a disputarse el mismo día del Ramírez. Anteriormente las participantes tenían la posibilidad de competir en ambas pruebas: es el caso de Mísera, que derrotó a Yura en la edición 52 de 1972 con la monta de Carlos de Jesús, defendiendo las sedas del Boyker que cuidaba don Félix Amado Gómez, y luego corrió el Ramírez a los cuatro días.



Vetusta y Chorla son las dos únicas yeguas que dieron Double Event en el Ciudad de la Plata de los años 56 y 57 la hija de Castigo y los año 61 y 62 la Choir Boy, que defendía las sedas La Nona.



Desde la reapertura, la carrera tuvo un cambio de nombre y en 2017 se completó su denominación con el homenaje al expresidente Jorge Batlle, acompañando al viejo Ciudad de Montevideo, hoy G1 junto al Ramírez.



La vecina del Plata Magnetic Eyes tiene el mejor tiempo desde el Mitin de 2004, detuvo teletimer en excelentes 2’00”01. La brillante Brillante OK fue otra que dio espectáculo en la carrera de 2017.La nacida en El Santo empleó 2’01”16 para recorrer los dos kilómetros de la prueba más importante para féminas en Maroñas.



Jorge Luis Píriz, Jorge Firpo, Pablo Cardozo y el Haras Lacala son las que dieron doblete en las pasadas 16 ediciones, en el caso de Walter Báez y Julio César Méndez figuran con triunfos en plural contando sus podios en el Maroñas viejo. Prueba de lujo para ellas, único G1 en nuestro hipódromo, para que quien lo gane luego pueda figurar en su cartilla y catálogo como futura madre.l 2014, Mundial 2014-Uruguay, Masliah, Rusi