Se baja el martillo en junio

Con el remate de los haras Don Bebe y Viejo Molino luego de la reunión de la jornada, continúan en el Tattersall de Maroñas las ofertas de las diferentes cabañas de sus generaciones 2016. Hoy, a partir de las 20:00 horas salen a escena descendientes de Ecclesiastic, Honour and Glory, A Little Warm, Alcazar, Asidero, Southern Lawyer y Wired Bryan.



Para el miércoles 13 de junio se anuncia la llegada de 22 productos de haras El Arbolito con vástagos de Fund of Funds, Brujo de Olleros, Ivan Denisovich y Brooklyn Boy. El 21 de junio es turno de haras La Concordia que pondrá a consideración de los compradores 24 ejemplares hijos de Amigoni, Brooklyn Boy, Drosselmeyer, First American, Forestry, Fund of Funds, Ioya Bigtime, Pioneering, Posse, Public Purse, Redattore, Salto y Violence.



El cierre de junio es el jueves 28 donde llegan, en conjunto, los haras Don Camilo, Lacala, Los Nenes, Rincón del Abuelo, Santa Lucía de la Candelaria, Santa María del Juncal.



Para agosto, vienen San Miguel Queguay, Don Alfredo y Los Apamates.