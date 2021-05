Baffert, Epson, Japón y Sebastián

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando parecía que esta semana íbamos a poder compartir novedades vinculadas a diversos temas sobre los cuales ya nos hemos referido en números anteriores (uso de la fusta, “racing clubs o sindicatos”, “micro acciones”, etc), la noticia del resultado “positivo” (a Betametasona, de la familia de los corticostiroideos) en el primer frasco del ganador del Kentucky Derby, Medina Spirit, cambió todos los planes. No solamente afectó la doble alegría de la semana pasada de Bob Baffert sino que obligó, y obligará, a todos a detenernos en lo que ocurrió y lo que eventualmente puede ocurrir, con la victoria del caballo, el entrenador y las ramificaciones que esto tiene en la disputa mediática y judicial que se mantiene en USA sobre la puesta en marcha de la novísima Ley que creó una Autoridad Nacional (Federal) para temas de medicación y bienestar animal para el turf, que estará por arriba de las autoridades Estatales.



La semana pasada contábamos que Baffert dió doblete, porque ganó el Kentucky Derby y además se le reintegraron a sus pupilos Charlatan y Gamine, el 1er y 3er puesto en sendas carreras (una de Grupos 1) de los que habían sido descalificados en el Hipódromo de Oakland. El proceso que duró meses y terminó con una maratónica audiencia de 14 hs repleta de funcionarios, abogados, veterinarios , testigos y químicos, culminó con una multa de 5 mil dólares por cada ejemplar y el reintegro de los puestos ocupados en ambas carreras. Qué ocurrió?



Al comienzo del largo proceso desde la descalificación, el abogado de Baffert trabajó sobre la hipótesis de una contiminación humana, específicamente a través de un peón que estaba utilizando unos “sujetadores” en su muñeca por dolores post Covid. También el abogado cargó contra la mínima expresión de los positivos encontrados en las muestras, de apenas “picogramos”, que, a su juicio, eran tan bajos que no tenían en cuenta que un caballo un día de gran premio esta en contacto con muchísima gente desde su box “de espera”, la redonda antes de correr, hasta que, luego de las fotos con dueños y allegados y periodistas, parte hacia la veterinaria.







Mas allá de lo que uno piense de esos argumentos, finalmente la exoneración le llegó a Baffert por vía de una falla en la “cadena de custodia”.El abogado descubrió que el laboratorio que originalmente había contratado el Hipódromo de Oakland para todo su meeting de carreras había perdido la calificación a poco de empezar el mismo, y por lo tanto debió sub-contratar a otro que sí la tuviera. El abogado de Baffert pasó revista, obsesivamente casi, a todo papel, registro, video, sello, firma, traslado, cerramiento, etc, y finalmente, además de demostrar que se había más que duplicado el número de pasos y personas que habían manipulado los “frascos”, pudo probar que en uno de los traslados, del laboratorio original al nuevo designado, los mismos habían sido quitados de dos heladeras (coolers) y puestos en 3 heladeras. A pesar de las innumerables defensas al procedimiento efectuadas por los abogados, veterinarios y químicos de ambos laboratorios y peritos de parte, finalmente la Comisión del Estado de Arkansas consideró que existía duda suficiente en favor de Baffert y dictó su “fallo absolutorio”, evitando así un millonario juicio de resultado muy incierto.



En este caso, a juzgar por el único comunicado de prensa emitdo por Baffert y su abogado, la defensa ha enfáticamente negado que el caballo haya sido medicado con Betametasona, por lo que cree que existiría un caso de contaminación, y, además, insistió que los hallazgos, de 21 “picogramos”, no tenían virtualidad para consdierar que existía un positivo (vale la pena recordar aquí que para este tipo de drogas no hay hallazgo mínimo posible, el análisis debe dar Cero). Es necesario aclarar también un par de detalles al respecto. Por un lado que en el Estado de Kentucy, siguiendo recomendaciones de la Asociación de Comisionados de Carrera, una organización de USA que intenta aunar criterios sobre doping, en el mes de octubre de 2020 elevó de 7 a 15 días el lapso de tiempo anterior a la carrera durante la cual no se pueden suministrar corticoides. Con relación a si 21 “picogramos” es poco o es mucho, recordemos que 1 picogramo es “un trillón de un gramo” y dicho así parece dejar indefenso al entrenador, como sostiene amargamente Baffert. Pero ayer mismo desde esa Asociación de Comisionados de Carreras y otros veterinarios le recordaban a Baffert que ese hallazgo era solamente en la muestra que contiene un mililitro de plasma, por lo que el caballo en su sistema sanguineo y otros órganos tenía obviamente mucho más que eso. Con expresiones muy duras también le recordaron que un entrenador decente debía estar feliz y no consternado por la existencia de equipos de detección ultra modernos, y finalmente, hicieron púbico que los 5 top entrenadores de USA (sin contar a Baffert), habían presentado 8.860 caballos entre 2020 y 2021 sin ningún positivo, y que Baffert había presentado 449 y tenía 5. Como verán, por ahora todo va en curso de colisión.







De mas esta decir que si el “segundo frasco” tiene el mismo resultado que el ya abierto, Medina Spirit será descalificado. Baffert tendrá, como en los dos casos comentados mas arriba, todo el derecho de continuar la investigación del caso, apelar y de ir a la Justicia en busca de resguardar sus derechos. Mientras tanto los amigos del Hipódromo de Pimlico, donde el sábado se corre la segunda carrera de la Triple Corona, no saben qué hacer con Medina Spirit ni con Baffert, y menos con su abogado, que ya los ha amenazado con pedir una “medida cautelar” para que el caballo pueda correr. Churchill Downs, por su parte, le prohibió a Baffert siquiera anotar un caballo más en lo que resta del meeting de ese Hipódromo. Pimlico, como para ganar tiempo (horas) pasó el sorteo de partidores del lunes al martes.







Todo lo aquí brevísimamente reseñado demuestra a las claras, a mi juicio, que el sistema en USA debe cambiar y creo que la Ley aprobada el año pasado es un muy buen primer paso para que ese País tenga reglas claras y uniformes a lo largo y a lo ancho de sus más de 70 Hipódromos. Por otra parte el turf va a pagar un alto costo por este doping que ha alcanzado las tapas de los diarios y el horario pico de TV de las grandes cadenas americanas. Recordemos que en California 4 millones de firmas pidieron que en la elección pasada se incluyera en la boleta un referendum para prohibir las carreras en ese Estado debido a que consideraban que la medicación excesiva era un trato cruel a los animales y producía, cada meeting, decenas de muertes por fracturas en carrera o en entrenamiento. Ese referendum se paró a último momento porque el Grupo Stronach llevó a cabo un acuerdo con grupos “anti carreras” comprometiéndose a cambios radicales en varios aspectos (medicación cero, no lasix en 2 años y clásicos, auditorias y gerencias dedicadas al tema permanentemente, mejoras en las pistas, etc) con un alto costo en inversiones y gastos permanentes. Como imaginarán éstos dos días han sido maravillosos para todos quienes, por una u otra razón, quieren terminar o limitar el turf en USA. El tema recién empieza y prometemos seguirlo de cerca.







En la mañana del martes Bob Baffert y su abogado han hecho público una declaración en la que hacen saber que desde la carrera anterior a la de Churchill Downs (el Derby de Santa Anita) hasta el día anterior al Kentucky Derby Medina Spirit recibió un antimicótico en pomada llamado Otomax debido a ciertas escoriaciones y hongos en cuero del caballo, acompañando fotos del mismo. Esta pomada es la que tendría la droga que aparece en el análisis efectuado por lo que explicaría el positivo encontrado. En rápidas consultas efectuadas a veterinarios amigos nos confirman la existencia de dicha pomada, su uso muy común y que, justamente por contener dicha droga, la recomendación de no utilizarla cerca de la fecha de correr, lo que evidentemente no ocurrió con el caballo de Baffert. Mas allá de lo que cada uno piense sobre este tema, la declaración del entrenador es una especie de reconocimiento de su culpabilidad por el error cometido. Veremos como sigue todo esto.







No podemos dejar de lamentar y avergonzarnos por los 19 positivos ahora repentinamente informados en el Hipódromo de la Plata, luego de un largo período de “secreto”, sin saber tampoco en resguardo de quién. Con esta catarata de positivos, y sanciones, se buscará ahora “bendecir” la patética, lamentable y temeraria gestión de sus autoridades en cada uno de los aspectos que le competen.







Japón, otro Grupo 1 para el padrillo Kingman y “boleterias online” a pleno







En nuestra madrugada del domingo se corrió en el Hipódromo de Tokyo, el Grupo 1 NHK Mile, sobre 1600 metros en el pasto. En un final de hocico (para no dejar de verlo en youtube) y en velocísimos 1,31.60/100 (a 0.2 del record) se llevó la victoria Schnell Meister, con la monta de Christophe Lemaire, un 3 años alemán hijo del ya super padrillo Kingman (ver abajo). Segundo quedó el local Songline (hijo del padrillo Kizuna, por Deep Impact, que fue Campeón 3 años y que ya produjo 6 ganadores de Grupo en dos generaciones). Decimos que Kingman, el hijo de Invincible Spirit, es ya un super padrillo porque ha producido 17 ganadores de Grupo en 2020 y 2021, con 3 hijos vendidos en subasta en más de 1 millón de Libras y el precio de su servicio para esta temporada es de 150 mil Libras.







La bolsa del Clásico superó por poco los 2 millones de dólares y los muchachos de Tokyo acompañaron una vez más la jornada apostando desde celulares y computadoras por algo más que 240 millones, de los cuales en el Clásico se jugaron unos 152 millones. En esa madrugada del domingo, curiosidades del turf, se quejaba amargamente un periodista de Corea, hípica que “pre-pandemia” había alcanzado a jugar unos 5 mil millones de dólares por año y que desde “el cierre” no han logrado que les aprueben el juego online, con lo que tanto las instituciones como la actividad toda esta casi en estado de quiebra. No pudimos averiguar si las autoridades del turf de Corea tienen vínculos con las autoridades del turf de la Provincia de Buenos, ya que ambas parecen desear que el turf desparezca, otorgándole sistemas de comercialización propios de los años 60.







En Inglaterra se acerca el Epsom Derby y el favorito “no aparece”







Las semanas anteriores al Derby de Epsom, además de las Guineas sobre 1600 metros, es la época donde se corren los “Trials”, que son clásicos preparatorios para la gran carrera en distancias similares al Derby (2400 metros). Cada año los periodistas nos recuerdan qué caballos corrieron bien, o ganaron, el Derby de Epsom, luego de corrido cada uno de éstos Trials y demás Clásicos. Este año, entre los muchos problemas que ha tenido Aidan O’Brian, el favorito en las apuestas, el invicto High Definition (Galileo), tuvo que ser retirado del Derby Trial de Lingfield debido a los malos indicadores de sus análisis de sangre y se va a intentar que corra el Dante Stakes en York el Jueves 13 como última opción. Toda esta demora le costó al potrillo que los bookmakers lo llevaran de su 5 a 2 en las apuestas a un 7 a 1 que seguramente bajará si corre, y gana, el Dante.



Los otros candidatos más firmes egún las apuestas son Bolshoi Ballet (2 a 1), el hijo de Galileo que ganó su Derrinstown Trail Stakes en Leopardstown días atrás por demolición repitiendo su actuación de marzo; Mohaafeth (4 a 1), un imponente alazán hijo de Frankel en madre por Sea the Stars, que ganó su Trial en Newmarket de “galope largo” y dejó asombrado a su cuidador William Haggas tanto como a propios y extraños; Third Realm, el hijo de Sea The Stars entrenado por Roger Varian que pasó de pagar 100 a 1 a un modesto 12 a 1 para ganar el Derby luego de vencer al gran favorito ( 6 a 5) Adayar (Frankel); Van Gogh, el hijo de American Pharoah (10 a 1); Mac Swiney, el hijo de Dawn Approach entrenado por Jim Bolger, entre otros.







Angelillo es Stallion Manager







Para terminar, compartimos la maravillosa noticia que Sebastian Angelillo, el conocido horseman de Uruguay, que pasó largas temporadas tanto en nuestro hemisferio como en el Norte siempre entre caballos, ha sido designado Stallion Manager nada menos que de Newgate Farm, el Haras del “boss” Henry Field, que en menos de 12 años ha creado una de los mas exitosas operaciones comerciales en Australia, desarrollando padrillos que se han sindicado en millones de dólares junto a algunos de los propietarios y criadores más exitosos del mundo. Los invito a visitar el sitio web del Haras y así valorar el prestigioso lugar que se ha ganado merecidamente Sebastián que será gran Embajador de la hípica de Uruguay y Sud América.