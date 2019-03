Atrayente Municipal con actores de primera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El clásico “Municipal”, sobre milla y media es la prueba mas importante del fin de semana, lo acompañan, el Pons y Guillemette, para productos de la generación actual, el “Otoño” sobre la milla y el “Diana”, sobre misma distancia pero para ellas.



La yunta del “Bage do Sul” encabeza la lista de la prueba de fondo, Pretor do Sul y Don Carrasco, le darán batalla, El Abanderado, Cerro Largo, Leao de Prata, Card Day, el pedrense Negrone, Olympic Husband, Muy Agil, Flash mas Querida y Nedway.



Prueba con varios y serios postulantes al casillero mayor.



El “Diana”, no le va en zaga, anotaron Cibeles, Josiane, Carina First, La Kyka, Abbondanza, Paleta Quemada, Lolli Pop, Wild Vip, Linda Le, Lady Leti, Lisarb, Gucci Girl y Lilly Spencer.



Para el “Otoño” buscan ocupar gatera Almoradi, Fanática, El Poderoso, Fenómeno, Al Mare, Sinabung, Mr. Solis, Mango Jangle, Jaffar e Interamericana.



En el Pons y Guillemette, los 2016 corren en arena van Demential, Flor Real, Blossom, Mi Carabela, Uaresobright y Victoriana y entre ellos, Alto Voltage, Bigote Kid, Bar Arocena, Es Fever, Laercio, Soy Impostor, Solo Mio LC y Loco Tracks.