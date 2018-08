Atrae el regreso de Electronica

Tras su rotundo éxito en el Juvenile Fillies de Campeones, la brillante Electrónica no pudo ser de la partida en los clásicos Criterium y Producción Nacional en Maroñas. La pupila de Don Jorge Da Luz fue uno de los primeros sangre pura de carrera residentes en el barrio de Ituzaingó afectados por la influenza equina.



Hoy, a dos meses de su última aparición en público, la defensora del “Haya Luz” regresa a las pistas a fin de ponerse en forma para ser parte de la próxima Polla de Potrancas a disputarse en Maroñas el domingo 2 de septiembre.



Debido a su condición de ganadora de cinco, la única chance que tenía de correr con la de colores era ocupar gatera en el clásico Dr. Aureliano Rodríguez Larreta que se disputa esta tarde en el circo canario. Tiene todo la excelente pinga para obtener la victoria; eso sí, deberá sortear su debut en el difícil trazado del limítrofe y largando desde gatera uno. Se le ha visto a la zaina hacer piques en el boquerón de los dos mil en Maroñas preparando una buena largada esta tarde a fin de no tener tropiezos que le pueden hacer pasar un mal momento a la conducida por Marín Dávila.



Es Electrónica, no solo la candidata al podio, sino también la gran atracción. Tiene la favorita a rivales que trataran de hacerle difícil su regreso a las pistas. Desde Maroñas viajan Mas te Vale, Quinta de Baronesa, Juliana Bela Fade Femme y Feiticeira Kowboy para ser parte de la estelar canaria, se unen las locales Guicci Girl y Madame Rosemary.



Se larga 15:30 desde el poste de los “milcuatro”.