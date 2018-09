Atrae Fitzgerald sobre la arena

Con 7 animales en pista, el próximo domingo a las 17:20 horas se disputa el clásico “Francisco y Aureliano Rodríguez Larreta” URU G3 sobre 1600 metros.



1. Ben Hur (Honour and Glory). Julio C. Méndez. Mas que una sorpresa. 9

El pupilo de Luis Belela tiene un muy buen legajo de pistas. Ganador del G.P. Jockey Club del pasado año, integrante del marcador de Polla, Nacional y Ramírez baja a la milla tras ser cuarto en el Asamblea de la Florida.



2. Fitzgerald (Put it Back). Luis Cáceres. Candidato. 10

Es la estrella de la competencia. Con 10 entradas a pista logró siete victorias, varias de ellas de excepcional forma. Fue 4º en el Jockey Club, 3º en el Piñeyrua y 8º en el Latino, supo lucirse en césped y arena en pruebas sobre 1400, 1500 y 1600 metros. Hay que ganarle a el.



3. Retador (Good Report). Héctor Lazo. Puede ser. 8

Ganador de dos condicionales viene de llegar 3º de Fitzgerald en césped.



4. Almoradi (Top Hat). Maicol de Souza. Es brava. 7

El pupilo de Luiz Cintra tiene de las buenas y de las otras. Ganó 4, una en Las Piedras, fue escolta de Fitzgerald en su última salida.



5. Decisivo Boy (Brooklyn Boy). José M. Silva. 9

El del Macuka supo ganar el Criadores del pasado año, viene de ganar el especial Victorica. Si está en su día, ojo.



6. Agion do Jaguarete (Public Purse). Matías Figueroa. Tarea difícil. 7

Puntero nato tiene prueba muy brava.



7. Card Day (Harlan´s Holiday). W Maciel. Bravísimo. 9

El triplecoronado de Las Piedras llega tras seis meses de ausencia. Fue 5º en el Piñeyrua, si no siente la rentree..