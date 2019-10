Atractivo remate en el Tattersall

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al mediodía se realiza la muestra y a partir de las 19:00 horas comienza, en el Tattersall, uno de los últimos remates de la generación 2017. Son un total de 28 ejemplares nacidos y criados en los haras Don Alfredo, La Horqueta, Los Apamates, Don Camilo, Santa Lucía de la Candelaria, La Jolla, Saint Andrews, Chacras La Soñada y otras procedencias descendientes de Ecclesiastic, Went the Day Well, Texas Fever, The Leopard, Teeth of the Dog, Subordination, Southern Lawyer, Asidero, Layman, Red Rock Canyon, Keep Control en abuelos maternos como Royal Academy, Numerous, Johannesburg, Choctaw Ridge, Sultry Song, Cat Scan, Art Master, Crimson Tide, Honour and Glory, Ecclesiastic entre otros. Dentro del numeroso lote, llegarán a consideración de los interesados hermanos y medios hermanos de El Seductor, Evocado, Europa, Tenes Razon, Butia, Kingdon, Florentino, Green Fever, entre otros.

Remata la firma Oribe, financia Primelux y es transmitido por el canal de Maroñas.