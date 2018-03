La atracción de Maroñas es Enjoy

El clásico “Juana Mautone de Cousiño” marca el regreso de la extraordinaria Enjoy a la pista de Maroñas. La mejor yegua adulta local enfrentará, en esta ocasión, a siete oponentes donde se destaca la norteña Holy Legal, escolta de la hija de Fund of Funds en el “Maroñas” de Reyes y en el “Serrato” del pasado 21 de enero. La descendiente de Fund of Funds, derrotó a la pupila de Colombo, en Reyes por la cabeza y en el “Serrato” por un cuerpo. Será, tarea harto difícil para la hija de Holy Roman Emperor como así también para Tragi Farsa, Lady Lilith, Famous Chris, Superticiosa, Exportacao y Sub Princess que ocuparán gateras el próximo domingo en la única prueba estelar del fin de semana. Va Enjoy, en esta ocasión por batir a Stone en carreras ganadas en Maroñas luego de la reapertura ya que ambos tienen en su haber 18 carreras ganadas. de obtener la victoria la defensora del “Última Hora” se quedará con todos los récords en el barrio de Ituzaingo ya que tiene el de clásicos ganados y clásicos ganados en forma consecutiva. A los seis años, la pupila de la familia Marrero concita la atención de propios y extraños y arrimará a su propio público a las graderías de Maroñas.



En el especial Good Report sobre 1800 metros prometen ocupar gateras El Piedra (51), Sub Mambo (60,5), Suburbio (50), Nedway (59), Pretor do Sul (53), Iceberg (51), Fenómeno (58,5), Retador (50), Destellos (51), Smart Boy (50), Moreno (59), Vandal Candy (50) y Maldonado (50).