Atlético el Culano obtuvo la Classic

Llegó el día de Campeones y se desarrolló con total éxito la gran jornada del Turf nacional.



Con las sedas del XV la excelente Girona Fever ganó de manera inobjetable el clásico Juvenile Sprint al inicio de la Serie Campeones en Maroñas. La pupila de Jorge Piriz, que por decisión de su propietario stud Uruimporta lució las sedas de la familia Larrañaga, se vino de gateras al disco en un destacada perfomance, llegó con tres cuerpos y medio estampando 58”40. Completaron el marcador Dust Colt que descontó pegado a la empalizada dejando detrás por cuatro cuerpos a Man Campera cerrando el rentado Atiendan delante de su compañera de sedas Leona Veloz.



Con una gran conducción de Fernando Olivera, la gran favorita Nopaya Naa obtuvo de brillante forma el Juvenile Fillies empleando muy buenos 1’24”87 para recorrer las catorce cuadras pactadas. La Trinniberg y Toda una Leona salió a mover la carreras junto a Flor de Rocío, ambas detuvieron teletimer en exigentes 22”45 y 45”35 cuando se aprestaron a entrar a recta final. Cuando la de Dornelles despidió a su compañera de ruta saltó desde andarivel externo War Punch, la defensora del Martín y Miguel reaccionó para llegar con cuerpo y medio al disco. Fue tercera Sonho de Bronze a varios dejando en el cuarto lugar a Negra Noche. Fue quinta Flor de Rocío.



El Hs. Phillipson presentó a tres animales en el Juvenile y Pingo, con excelente guía de Emanuel Castillo que logra con el T. H. Approval el primer clásico de su trayectoria. Pingo vino ubicado de largada a la entrada a la recta final en el último puesto, cuando entraron a los últimos 550 metros, Castillo comenzó armar la atropellada mientras que Alan Music iba en busca del puntero Nardone. En los 150 domina el de Eugui, pero, Castillo venía con resto con el perdedor que se impuso por cuerpo y cuarto en 1’24”17, fue escolta Alan Music delante de Nardone y Superior Ave, cerró las chapas Maquis.



Notable nuevamente Justice Cat en la grama, tras su triunfo en la jornada del General Artigas y competir en arena, el pupilo de Luis Belela vino cerca de los punteros, con un hábil Javier Emanuel Pérez ya que la largada pegado a la empalizada lo obligó no quedar lejor en primera partida. Cuando entraron a la recta, Larravide, quiso disparar, pero a falta de 250 el oriundo de Colonia puso a correr al del Tata Martín para ganar la Mile sobre Sub Manner que lo intentó pero no pudo. Llegó a un cuerpo del ganador en 1’35”50, fue tercero Larravide dejando cuarto a Her Majesty que amagó en mitad de recta.





En la Classic fue neto triunfo de Atlético el Culano que pone sus ojos en el Latino del próximo 24 de octubre. El del Bage do Sul vino ubicado cerca del puntero Mitterand que estampó parciales a su gusto. En plena recta, cuando Moura da Silva lo llamó al Alcorano el ganador del Ramírez y Artigas reaccionó para llegar con claras ventajas al disco en 2’03”60. Fue escolta Mitterand que mantuvo a raya a El Curato que llegó tercero a dos largos, cerró el rentado Russian Time.



Si Trinniberg entendía con que no estaba cumplido en la serie, su hija Tres Botas le dio el doblete de Campeones. La de Chávez con guía de Nicol Romero vino siempre en el fuego de la carrera para dominar en los 300 y soportar embate de Queen Boudica que llegó medio cuerpo dejando en el tercer lugar a Blossom. Falló Instamancha que tuvo un problema sanitario y fue retirada de tarining luego de la justa.



Al cierre muy buen triunfo de Draco en el Sprint con la monta de Héctor Lazo. Mientras que Ilustre Posse y Sócrates dominaban en plena recta y despedían a sus rivales apareció Draco, que entró a la recta entre los del fondo para atropellar de 300 a la meta y llevarse la de ligeros en buenos 1´11” clavados. El de Santesteban no tuvo una buena suelta, Lazo lo acomodó en las primeras cuadras para dejarlo correr en recta final. Fue escolta Ilustre Posse, tercero Sócrates.