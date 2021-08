Athlesta suma y sigue en pista verde

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el mundo entero se le homenajea al súper padrillo Galileo y Maroñas no fue la excepción. Athlesta, descendiente de Midas Touch, hijo del formidable padrillo, continúa su serie de victorias al obtener en la jornada de domingo en Maroñas el clásico Asamblea de la Florida al derrotar a El Curato por cuerpo y cuarto en 2’14”96 y le da al entrenador Facundo Santesteban su segundo uno - dos en una prueba estelar en pista de césped.



Es que el de Los Vikingos venía de derrotar a Happy Day -compañero de sedas de El Curato- en el Invasor sobre misma distancia y recorrido.



Anteriormente, el zaino obtuvo un triunfo en un handicap sobre 2100 que inició este triplete de victorias y que dejan toda la idea que no van a parar aquí.



Es que Athelsta, de mitad de recta al disco es una aplanadora y demuestra que mucho hay que correr para batirlo en estas distancias y pista.



La carrera fue con Lucky Smith en delantera, en parciales de 49”61 y 1’12”57 para tomar varios de ventaja; al entrar a la recta varios fueron a buscarlo, por dentro Don Pata, a su lado Happy Day, abierto El Curato y a su lado Ohio Sun.



Cuando El Curato domina con Don Pata adentro y Ohio Sun afuera aparece como una exhalación Athelsta que pasa y a pesar de la reacción de El Curato gana de excelente forma. Fue 3º Don Pata.



Gaucho ganó el Zelmar Michelini

Un ejemplar extremadamente regular es Gaucho; lo que le faltaba al defensor de las sedas Ancar de 9 era llevarse un clásico en Maroñas.



En la víspera, con muy buena conducción de Luis Cáceres Aranda, el descendiente de Put it Back vino en mitad de lote y cuando en mitad de recta el salteño le pidió el resto fue en busca del también norteño Osoja, que había quedado en vanguardia en la recta para llegar con cuarto de cuerpo de ventaja sobre el de Signoretti estampando muy buenos 1’29”16 para recorrer los 1500 metros pactados.



Gaucho fue importado desde la vecina orilla y en su primera campaña obtuvo dos victorias en Maroñas y una en Las Piedras. Luego, llevando los colores que luce actualmente tenía figuraciones estelares y dando esperanzas a sus huestes lo que finalmente ayer se dio.



Obtuvo el Zelmar Michelini URU G3 y, de mantener este nivel, en estas distancias el pupilo de Ricardo Colombo será chance firme a ocupar lugares preferenciales.



Muy buena carrera de Osoja que vino siempre en el fuego de la carrera y se vio superado por el ganador en la última cuadra.



Llegó tercero Sub Manner a dos largos, en los 300 se dejó gritar pero no pudo con los dos que definieron.



Fue cuarto Emperor Hulk, de buena carrera, cerrando las chapas New Honour que venía de rentree.





El Vargas a manos de Onthefield

En una contienda estelar donde se presagiaban fuertes parciales, Maicol de Souza guardó a su pupila en fondo del lote.



Las punteras pasaron en 46”08 y 1’10”11 y en ese momento quedaron sin fuerzas para soportar las cargas de varias de sus rivales. Una de ellas fue la pupila de Raimundo Soares que pasó de largo en la última cuadra de carrera para obtener el clásico Eduardo Vargas y Eduardo Vargas Garmendia. La descendiente de T. H. Approval detuvo relojes en 1’36”18 para recorrer la milla.



Fue segunda Dulce Brujita, que buscó linea de avance por andariveles externos para ocupar digno segundo lugar a dos cuerpos de la vencedora. Integró la trifecta New Julia dejando cuarta a una de las dos desaforadas punteras Tres Botas. Clausuró el semáforo Drika.



La carrera hasta los 400 finales tuvo un mano a mano adelante con Tres Botas y Que Felicidad que llegaron a tomar buenas ventajas frente a Villa Violeta pero en rigurosos parciales, en puestos seguidores se colocaban Inalcanzada, Yacumenza y New Julia con Carola C, cerca.



Cuando entraron a la recta final se abrió el abanico, por fuera irrumpieron Onthefield y Dulce Brujita que se fueron rumbo al disco para definir la prueba estelar dejando atrás a varias que se presentaron con muy buenos pergaminos.