Al Fin Astrid

En el mismo guarismo, al igual que en Campeones, Astrid y Al Fin obtuvieron los clásicos Producción Nacional G3 y Ensayo G3. La The Leopard continúa a tope, el Ecclesiastic ganó de muy buena manera y se prueba el Uno. Ambas carreras fueron muy similares a los Juvenile, la potranca pedrense sigue demostrando neta superioridad sobre sus rivales, el del 3 de enero guapeando de lo lindo para ganar en apretado final.



Tiene todo Astrid para seguir de largo en cuanto a los próximos clásicos, Polla y Selección. La defensora de Los Cuervos hace todo fácil, mueve en albores de prueba, toma la posta frente a Villa Violeta y se viene hacia el disco con facilidad suprema. Para esta oportunidad Joy Gateada, Wardiana Dor salieron a plantearle lucha, recorridos trescientos metros Astrid toma la vanguardia con varias de sus oponentes cerca, Joy Gateada, Wardiana Dor, Over Love, Najera y New Orleans. Al girar la curva, con parciales de 23”02 y 46”45 la líder entra a recta de tribunas con aires de ganadora, desde mitad de lote salta Over Love y lo intenta pero no puede tomar contacto con Astrid que se va rumbo al disco para llegar con cuatro cuerpos de ventaja sobre la defensora del Phillipson. En carga de última hora fue tercera Lady Lil cerrando el rentado Missiadura. La Polla tiene su candidata y es Astrid, nacida y criada en Santa María.



En el Ensayo G3 volvieron a lucir los colores del 3 de enero. Desde la reapertura lograron ganarlo por tercera vez, en 2005 fue turno de Invasor con Gustavo Duarte, en 2015 lo obtuvo Muy Veloz con Fernando Olivera y en este 2020 fue Al Fin con Luis Cáceres. Una gran carrera con una definición pareja que deja la Polla de Potrillos abierta, el ganador derrotó a Draco por un largo, fue tercero Leopardo Real al pescuezo, ocupó la cuarta plaza del semáforo Mourinho a cuarto de cuerpo cerrando chapas Nakom.



La carrera tuvo a Mourinho como eje, salió a defender su título de Baby Crack, fue Possesivo el que tomó las riendas de la carrera, detrás quedaron Mourinho, Al Fin, Capita, Garmisch, Draco, Nathan y Nakom. Pasaron los primeros cuatrocientos en 23”43 y ocho cuadras en exigentes 46”94, al entrar a la recta final Mourinho toma delantera, por fuera queda Al Fin y va en su busca, por andariveles externos arma su atropellada Draco y por dentro comienza a descontar Leopardo Real. A dos cuadras de la meta Al Fin domina, Draco se viene al igual que Leopardo Real mientras que Mourinho trata pero no puede mantener su ritmo. En el disco primero el de San Martín que pasa a dominar los 2017 y va por la primera gema de la Triple Corona.