ASÍ LLEGAN A LA PISTA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Informe del reloj de los grandes premios de este domingo en el hipódromo de Maroñas.

G. P. Jockey Club, URU G1

1) Hello - Goodbye - Con G.Duarte, tendió de galope y atropello 400 en 22”90 (en pelo) P.L.

2) Ajuste Fiscal - Con H.Lazo, 2000 en 2’10”89 (últimos 1600) 1’41”62 (1200) 1’14”62 (1000) 1’01”43 (800) 48”61 con excelente remate final de, 11”60 sobre Pista Normal (el 14/9) Partida Final (25/9) con el mismo 800 de galope largo en 52”3/5 a entera voluntad. Si lo que pinta madura, reiteró la misma opinión sobre este pingo, acá está el triple coronado.

3) Miltitoplp - Ejercita en Las Piedras.

4) Lamborghini - Ejercita en Las Piedras.

5) Old Shipman - Con M.De Souza tendió de galope, 1000 en 1`06” con 12” 3/5

6) Niño Audaz - Ejercita en Las Piedras.

7) Be Winner - Con L.Cáceres 2000 en 2’12”3/5 con 12”3/5 P.N. (Partida Final) con el mismo 1000 en 1’01”10 con muy buen remate final de 12” sobre Pista Normal

8) Cap Bon. - Con J.C.Méndez 2000 en 2’10”3/5 con 12”2/5 Muy bien Pista Buena. (Partida Final) con el mismo 1000 en 1’01”4/5 con 12” muy bien Pista Normal.



G. P. Selección, uru g1

1) Que Felicidad - Ejercita en Las Piedras.

2) Aluzia - Ejercita en San José.

3) Blue Spark - Con Y.Pereira, 2000 en 2’12”4/5 con 12”4/5 P.N. (Partida Final) con el mismo, 1000 en 1’05” con 12”3/5 P.N.

4) Foot Seattle - Con Edi.Rodriguez, salió tendiendo de los 2000 y últimos 1200 en 1’16”1/5 con 12”3/5 cómoda y bien P.L.

5) Blossom - Con C.Bueno 2000 en 2’23”4/5 con 13”2/5 de galope largo P.B. (Partida Final) con el mismo, 1000 en 1’03” con 12”3/5 cómoda y bien P.L. Viernes, vuelta de galope.

6) Flor Real - Con M.Tuccelli se limitó a tender de galope.

7) Found Paulina - Con J.C.Méndez, tendió de galope.

8) Mi Caudilla - Con C.Vigil, 2000 en 2’14”1/5 con 13”2/5 bien P.N. (Partida Final) con el mismo, 800 desde los 1600 en 56”2/5 de galope largo P.N.

9) Nothing Hill LP - Con M. De Souza, 2000 en 2’21”4/5 con 12”3/5 de galope largo y medio correr P.N.

10) Encerada - Con V.Leal, se limitó a tender de galope largo.

11) Edulcorada - Ejercita en Durazno.

12) Flaming Star - Ejercita en Las Piedras.

13) Algecira Fever - Con H.Lazo, 1000 en 1’00” con 12”4/5 bien P.L.

14) Victoriana - Con L.Càceres, 2000 en 2’12”3/5 con 13” floreó y bien P.N.