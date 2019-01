Ases de la fusta, momento de destacarse

Seis de los grandes protagonistas del Ramírez y de toda la reunión del domingo dijeron presente en Maroñas. En conferencia de prensa nos dejaron sus principales impresiones.



Pablo Falero: "Será mi último 6 de enero como jockey. Siento nerviosismo, mi caballo no tiene en lo previo tantas posibilidades y eso quita un poco la ansiedad pero igual se vive intensamente. Estoy feliz porque tengo 10 montas y deseo poder ingresar como ganador al podio. Han sido muchos años en la profesión, desde mis inicios en Colonia cuando sentí la adrenalina de subir a un sangre pura y cuando corrí mi primera carrera fue cuando me di cuenta de esta pasión y comencé a aprender para trazar mi camino. El trabajo diario desde primera hora ha sido la clave desde mis inicios. He tenido la suerte correr con grandes jockey e ir puliendo mi estilo, si veo mi victoria en el Ramírez con Chapulin era un jockey de los años 60 y hoy creo que soy un jockey del Siglo 21. Esa evolución es porque traté de superarme día a día, siempre hay que ir en busca del progreso personal. La experiencia ha hecho que le pueda sacar a los caballos lo máximo, siempre fui conservador y me gustó ganar corto y por eso adquirí la habilidad de administrar la fuerza de los caballos"



Wilson Moreyra: "Es un placer estar en Uruguay, me han recibido muy bien y la cancha la encontré en perfectas condiciones, vamos a ver si tenemos tanta suerte como en marzo. Correr un Ramírez es un orgullo, yo salí de mi pueblo con una mano atrás y otra adelante y ahora que tengo la chance de correr grandes caballos y competir ante referentes como Pablo es una oportunidad que no voy a desaprovechar. Falero es uno de los pocos jockeys que enseña a los chicos a correr y que nos da consejos para mejorar, el es un ejemplo a seguir. !Es imposible ganarle a Falero en un final cerrado! Mis caballos andan bien y hay que correrlos con mucha fe, con ambos correremos adelante”



Héctor Lazo: "Me genera mucha ilusión participar el 6 de enero y sobre todo hacerlo en el Ramírez. Correré los cuatro clásicos y tengo muy buenas expectativas. Chimango llega bien y esperamos estar en la definición. Pienso que va a ser una carrera movida, buscamos un partidor afuera para poder mirar un poco la carrera y venir a la expectativa. Chimango no rindió lo esperado en su última salida, le encontramos un problema sanitario; la partida final fue muy buena y lo veo retornando a su nivel. Tenemos la chance de correr el Maroñas con Holy Legal. Respetamos mucho a los rivales pero confiamos plenamente en ella”.



Luis Cáceres: "Estoy con muchas expectativas, corro con muy buena chance en tres de los clásicos, todos mis conducidos llegan en óptimas condiciones y les tengo mucha confianza. Es una carrera pareja que va a tener trámite equilibrado. Vendremos a mitad de lote esperando el momento indicado para rematar. Great Spirit llega en gran forma. Es una tarde muy especial para mí. Fitzgerald es el candidato en la milla y con Cibeles tenemos fe para revertir el resultado ante la favorita en el Ciudad de Montevideo. Yo gané hace tres años el Ramírez y es un momento increíble; todos soñamos con ganarlo. Me tocó y es un momento que se vive con una alegría enorme. Ojalá pueda repetir”.



Damián De Arrascaeta: "Es una emoción enorme competir nuevamente en el Ramírez, ganarlo es el sueño de todos los jockeys y trabajamos todo el año pensando en esta jornada. Esperamos tener suerte y buscamos revancha con El Abanderado. Creo que vamos a tener un trámite movido y eso es lo que le sirve a mi caballo, ya que es un animal que corre de atropellada. El caballo está muy bien, a mí me gustó mucho lo que hizo en su retorno a pistas en el Comparación y tras la carrera ha hecho todo bien. Es un muy buen caballo. En el 2018 nos tocó escoltar a Gandhi Di Job. Tenemos un nuevo desafío y esperemos que la suerte esté de nuestro lado”.



Julio César Méndez: "Lo vivo con mucha ilusión y confianza y sobre todo lo disfruto. Es una reunión que nos da una motivación extra. Solo participar es motivo para estar contento. Es una carrera con todos los condimentos: caballos punteros, caballos que van a atropellar, todos con chance, así que va a ser una carrera que se corra en todos lados. Es una contienda muy abierta y muy atractiva. He tenido la suerte de correr muy buenos caballos y hoy disfruto de Olympic Harvard. Lo corrí en el Latino, donde lo hizo muy bien. Anda bárbaro de mañana y la larga distancia lo favorece. Me ha tocado ganar muchas carreras, pero ganar un Ramírez es algo enorme”.



