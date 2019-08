De La Aruera a los Invasores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En ocasión de una de las Conferencias panamericanas, uno de de los temas que se expusieron fue, el de los Sindicatos para tener sangre pura de carrera. En Australia hay uno de ellos que solo está integrado por mujeres.



En julio de 2017 el Dr. Pablo Regent juntó a varios de sus amigos burreros y comenzó con la idea, armar un fideicomiso en Uruguay “La Aruera Racing Club” comenzó el 1º de septiembre de 2017 y hoy está llegando a su fin. El inicio fue con 50 personas de los cuales, 25 de ellos nunca habían tenido un sangre pura y de ellos, un alto porcentaje no había pisado jamás el hipódromo”.



El plan original de La Aruera fue con 4 pura sangre y en el camino de estos 24 meses sumaron a un potrillo de esta generación “los animales vinieron de Brasil, Beau Editor, un tres años que no había debutado, Gaucho, comprado de dos años más las yeguas Kati Kati - un segundo puesto en La Gavea - y Dama da Serra que ganó con nuestros colores en Cristal antes de viajar a Maroñas al stud de Ricardo Colombo”.



Maroñas le abrió las puertas a La Aruera, en la redonda de montas, por octubre de 2017 se realizó la presentación del plantel a donde asistieron los nuevos propietarios que disfrutaron del hecho “la evaluación fue muy buena por lo que realmente se buscaba, a nivel deportivo, social y lúdico. Durante los 24 meses del fideicomiso se ganaron 11 carreras, la gente de La Aruera tuvo 11 alegrías, los caballos corrieron poco y ganaron mucho!” nos dice Regent y agrega “a ello se le suman los asados que se organizaron, a los cuales no solo iban los propietarios, también asistían amigos y también familiares”.



En 2018 nació Los Invasores Racing Club con el mismo espíritu, Pablo nos dice “es un sistema similar, en este caso de 30 meses y se compraron 4 potrillos en las ventas del pasado año en el haras Cuatro Piedras, los cuatro, hijos de Invasor. Queríamos una sangre única pensando, uno o dos de ellos, tienen que andar bien!. Ya ganaron Larravide y La Vidente en Las Piedras”.



La potranca ganó el pasado sábado en el limítrofe bajo una lluvia torrencial, a pesar de ello, mas de 20 propietarios estaban a las 11 de la mañana, en un temporal de agua para ver el éxito de la potranca.



Los cuatro nacidos en 2016 se alojan en el Centro de Entrenamiento Monte Nativo bajo los cuidados del experiente Alcides “Pico” Perdomo. Es allí donde los participantes de Los Invasores Racing Club se juntan a menudo para compartir un asado, el sábado ya está programado uno y luego a Maroñas a ver a Larravide que corre en la 15ª “es un club para pasarla bien, la excusa: tener en común un caballo sangre pura de carrera con un costo que ninguno de los 40 socios lo sufra. Lo bueno es saber que cada fideicomiso tiene fecha de inicio y fecha de cierre, así todos sabemos que el dinero va alcanzar. El 2 de septiembre se rematan los caballos de La Aruera, varios de los socios quieren seguir pero por reglamento no se puede, uno de los objetivos esta cumplido, la gente se ha enganchado con el tema caballos de carrera. Mas aun, varios quieren comprar a Gaucho que va a ese remate y quieren armar un grupo para seguir ligado a las carreras. Cada uno de los integrantes de La Aruera recuperará, aproximadamente, el 30% de lo aportado” nos agregó Regent al cierre de la nota.



La Aruera remata y cierra su ciclo dejando a muchos de sus integrantes prontos para seguir en la actividad, ahora, disfrutaron por dos años de los “pingos”, ganaron 11 carreras, se sacaron 11 fotos en el podio y se suman las de los asados. En curso Los Invasores, corren el sábado y confían en los hijos de Invasor, en Monte Nativo y en su grupo de profesionales a cargo. Que siga, que lleguen nuevos y noveles propietarios. Todo suma, y sobre todo, ganando!