El G. Artigas G2 se lleva las miradas con los mejores fondistas

La gran fiesta del domingo dio inicio en la víspera con el sorteo de gateras de los 5 clásicos a disputarse en arena y césped de Maroñas. El Gran Premio General Artigas G2 recabó 13 inscriptos con el marcador entero del pasado Ramírez, tomarán parte, con gatera elegida, First Thing (3), El Abanderado (7), Olympic Harvard (13), Don Carrasco (8) y Great Spirit (11) junto a Cerro Largo (4), Chimango (9), Negrone (6), Olympic Husband (12), Muy Agil (10), Golpazo (5), Machiavelli (2) y Rock Serrano (1) que irán por una estupenda bolsa de 2.2 millones de pesos.



En directa relación al sorteo del Ramírez, First Thing largó desde el 2, El Abanderado le toca desde misma posición, Olympic Harvard el 6 de enero partió de cajón 15, Don Carrasco, su compañero de techo del 11, Great Spirit del 13, Cerro Largo muda dos lugares, en el Ramírez soltó del 6, Chimango del 16 y Negrone desde el 12. Serán el 1/2 del Ramírez los que usarán mismo número de mandil, 3 y 7.



Ellas disputarán el Ministerio de Economía y Finanzas - DGC G3 sobre grama y 2100 metros a recorrer. Se presentarán en gateras La Mansa Nistel (9), Cibeles (8), Fustic (4), Carina First (5), Flash mas Querida (2), Flora Gambo´a (3), Laixa Moon (6), Linda Lee (7) y Mas te Vale (1). El G3 tendrá una bolsa de 1.5 millones de pesos.



El Guillermo Young, Listado sobre la grama y milla tuvo buena aceptación a la hora de inscribir, fueron 15 los que prometen tomar parte y ocupar las gateras seleccionadas por sus responsables, de afuera hacia adentro van Love by Rose, Grand Impacto, Mr. Solis, Maraton, Lisarb, Zap Zap, Super Excelente, Sub Mambo, Almoradi, Rock of Bavaria, Ioya Uno, Bobby Secret, Gauche, Help Nisca y El Poderoso.



La jornada de domingo tendrá 19 carreras en total.





Los 2016 van sobre césped

Ambos clásicos van sobre 11 cuadras en césped, en el Benigno Paiva Irisarri tomarán parte, Green Fever, Miss Ivana, Essvirtuosa, Que Felicidad, la invicta y líder Bella Fever, Mi Carabela, Victoriana y Sub Touch.



En el Folle Juanicó anuncian su participación Evocado, El César, Holiday Inn, Alto Voltage, Gradin, Fuego Sabgrado, Bigote Kid, Little Royal, Ocean King y Bar Arocena.