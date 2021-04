Argentina, Japón, Australia y Estados Unidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A la espera de los clásicos por correrse las próximas semanas, no hubo grandes premios en Argentina, pero algunos resultados bien vale la pena destacarlos, además de hacer mención a la editorial de la revista Palermo Blanca cuyo título exime de cualquier comentario adicional, más allá de que conincide con opiniones que hemos vertido en ésta columna. El título en cuestión, “Seguir dependiendo de los sltos es suicidarse” vuelve a poner sobre el tapete la relación cada vez más tóxica de la hípica bonaerense con los operadores de juego y la peor política, que a cambio de dinero que se envía cómo y cuándo se quiere, ata de pies y manos a la actividad toda, obligándola a comercializar su producto como se hacía hace 20 años.



Se viene el República Argentina

Lo que viene, ya en lo hípico, es prometedor, especialmente porque el Clásico República Argentina a disputarse sobre los 2000 metros de la arena palermitana habrá otro encuentro entre Strategos y Tetaze que sin duda acapará la atención masiva del público y por el lado de las hembras Blue Stripe y un parejo lote buscarán el triunfo que les dé el pasaje a la Breeders Cup Distaff que por 2 millones de dólares se correrá en Noviembre en el maravilloso Hipódromo de Del Mar, donde el turf se une al surf.

En el césped de San Isidro el próximo viernes volverá a las pistas nada menos que Village King en el Clásico Porteño (G3-2400m). La magra recaudación del viernes en San Isidro, de 36 millones, igual a la del miércoles, fue producto de que tuvo que ceder varios sábados a los otros hipódromos, en detrimento de toda la actividad, y de las intempestivas restricciones que en la Provincia y Ciudad de Buenos Aires obligaron a modificar horarios de carreras y a limitar la actividad en las agencias de lotería e hípicas. Otra mala noticia fue que un fuerte revolcón nos dejará algunas semanas sin Goncalves y que en ambos hipódromos hubo varias suspensiones por doping y tratamiento medicamentoso que incluyeron a un figurín de un figurín, que será pronto reemplazado por un nuevo figurín.



Japón

Donde hubo un clásico de Grupo 1 y recaudaciones de centenares de millones de dólares, fue nuevamente en Japón, donde se corrió el Satsuki Sho (lease 2000 Guineas) en el Hipódromo de Nakayama.

El ganador fue el invicto de 4 carreras, el 3 años Efforia (Epiphaneia) que se impuso sobre un numeroso (17 competidores) y exigente lote por 3 bien contados cuerpos en poco mas de 2 minutos para los 2000 metros de césped. Dos notas para destacar.

La primera, que los muchachos de la Isla una vez mas atacaron las ventanillas (digitales, por cierto) dejando un total de aproximadamente 190 millones de dólares en el Clásico, para hacer un total del día de algo más de 280 millones de dólares.

El otro punto para destacar es que el jockey del ganador, Takeshi Yokoyama, es hijo del aún activo jockey Norihiro Yokoyama, que ganó esta misma carrera en 1998 con Seiun Sky, justamente el año que nació el hoy hijo ganador.

El padrillo en cuestión, Epiphaneia, el año pasado produjo a la ganadora invicta de la Triple Corona de las hembras, Daring Tact, de quien hemos hablado en números anteriores.

El ganador sumó a su cuenta algo más que 2 millones de dólares por el primer puesto y todo pareciera indicar que se perfila como otro buen candidato a ganar la Triple Corona de Japón.



Australia

No tan lejos de allí, en Australia, también ocurrieron eventos turfísticos que vale la pena mencionar, especialmente porque se trata de unos de esos “súper caballos”, como hemos definido a algunos ejemplares que durante dos o tres años consecutivos corren Clásicos de Grupo 1 contra los mejores del mundo y, para ello, viajan miles de kilómetros de ida y vuelta, de norte a sur, sin dar ni pedir cuartel. Uno de ellos, Addeybb, nacido en Inglaterra de 7 años, hijo del super padrillo y abuelo materno Pivotal, ganó el Grupo 1 Queen Elizabeth en Randwick sobre 2000 metros en el pasto.

Esta fue su victoria número 12 sobre 22 carreras corridas, 9 de ellas de Grupo 1, en 13 hipódromos distintos de Europa y Australia.

En esta oportunidad se enfrentó por cuarta vez con Verry Ellegant, la yegua de Nueva Zelanda, a quien dejó 3 veces segunda. En Europa supo abrazarse, ganando y perdiendo, a caballos del calibre de Magical, Roaring Lion y Lord North, y a pesar de ello sigue viajando y corriendo clásicos donde se presenten.

Esta máquina de correr y viajar ya lleva ganados más de 6 millones de dólares en premios y proximamente retornará desde Australia a Inglaterra para que su cuidador, William Haggas, lo prepare para intentar nuevas hazañas como, por ejemplo, ganar nuevamente el Champion Stakes en Ascot como en Octubre 2020. Nacido en Irlanda, Addeybb fue adquirido en las ventas de Octubre de Tattersalls por 200 mil Libras.

En el pasado hemos hablado bastante de su padre, Pivotal, que ese mismo día, pero como abuelo materno, se llevó el otro Grupo 1 del día, nada menos que los Oaks de Australia (G1-2400m), via su nieta Hungry Heart, la 3 años hija de Frankel, nacida en Australia.

La fortaleza turfística y económica de Australia ya no encuentra límites y creo que solamente la distancia que hay entre ella y Europa ha permitido a éstos últimos reaccionar con tiempo y desarrollar un intercambio comercial de padrillos, yeguas, caballos en training, Haras, entrenadores y jockeys que ha mejorado a ambas partes. Todos ellos, finalmente, han colaborado en el desarrollo, a su vez, de las hípicas de Hong Kong, Singapur, Dubai y Emiratos, que se nutren de caballos de esas latitudes fundamentalmente.

Un buen ejemplo es lo que es hoy Darley en Australia, que sumó allí un Haras permanente al cual le provee 20 padrillos por temporada entre locales y de shuttle, entre ellos Exceed And Excel, Lonrho, Street Boss, Pinatubo, Too Darn Hot, Astern, Harry Angel, Blue Pont, Frosted, Ghaiyyath, etc. Del lado de Coolmore la lista es igual o más relevante, ya que entre los “nenes” que están disponibles en Australia en el Haras de los boys de Irlanda, encontramos a los dos Triple Corona americanos, American Pharoah y Justify, además de Fastnet Rock, Churchill, So You Think, Adelaide, Pierro, Wottom Basset, etc.

Por su parte, los Haras y propietarios americanos, que antes solamente iban a las ventas de Inglaterra, Francia e Irlanda, hoy son activos compradores de yearlings, yeguas madres y llevan sus padrillos a servir por esas tierras, asociándose con los poderosos Haras locales.

Hemos hecho referencia anteriormente a los dos elementos claves del éxito del turf australiano, mas allá de lo que le aporta una economía exhuberante. El desarrollo del juego sobre las carreras de caballos y la calidad en el trato a los propietarios, que son buscados entre los profesionales, empresarios y artistas mas exitosos para formar parte en “sindicatos de propietarios”, que proveen no solamente una gestión super profesional de los caballos sino también de una experiencia personal y social única.







Estados Unidos

Hablando de americanos, a la espera del Derby de Kentucky, todo parece estar sujeto a esa carrera y los Oaks del día anterior. Pero siempre que hablamos de USA hablamos de conflictos y de juicios, en este caso volviendo sobre las “deudas y la quiebra” del amigo Zayat, dueño delTriple Corona American Pharoah, que el pasado viernes fue objeto de una nueva y furiosa arremetida del “síndico” de su quiebra, quien asegura que Zayat y sus abogados estarían a punto de “borrar de la nube” información clave para que los acreedores puedan probar sus créditos por unos 19 millones de dólares y el uso fraudulento de un crédito por otros 24 millones mediante curiosos acuerdos con compradores de acciones en sus padrillos y caballos.

Por fuera de esos altercados, las carreras fueron noticias también por premios millonarios, ya que finalmente Cezanne, el hijo de Curlin y Achieving (Bernardini), adquirido en 3.6 millones de dólares en las ventas del 2019 de Fasig Tipton, logró cruzar el disco adelante en el Kona Gold Stakes (G3-1300M) por bien contados 9 cuerpos, llevando algo de alivio a los muchachos de Coolmore que lo compraron, al Haras Lane’s End que lo crió y al amigo Baffert que espera mas triunfos del 4 años en este 2021. Mientras tanto en Oaklawn Park, el 4 años Silver State (Hard Spun) se llevaba el millón de dólares del Oaklawn Handicap (G2) en muy buenos 1.49.56/100, sumando ahora 5 triunfos consecutivos y mirando hacia las buenas carreras del verano.

Ya todos saben que las super campeonas Monomoy Girl (Tapizar) y Swiss Skydiver (Daredevil) perdieron en el Grupo 1 Apple Blossom, también por 1 millón de dólares y sobre 1700 metros, frente a la yegua americana pero entrenada originalmente en Mexico, Letruska. La 5 años hija de Super Saver, para alegría del Haras Firmamento, le ganó por hocico a Monomoy Girl para alegría de los burreros de Mexico y también por Keeneland, ya que la yegua fue vendida en útero en sus ventas de Noviembre de 2015 en 100 mil dólares, una suma más que módica para promocionar el sueño americano de ganar un Grupo 1.

Del lado del Derby de Kentucky, tenemos nuevas bajas, como ocurre generalmente las 3 semanas anteriores a la carrera, momento en el cual los potrillos sienten la dura campaña de enero a abril que enfrentaron para clasificar. En este caso dos clasificados, Concert Tour y Crowded Trade irán directamente a la segunda gema de la Triple Corona, el Preakness, sin pasar por Kentucky, y por lo tanto sus lugares en las gateras serán para O Besos y Get Her Number. O Besos, el hijo de Orb, el padrillo recientemente incorporado a Uruguay por un grupo de criadores, viene de llegar tercero en el Louisiana Derby, y Get Her Number (Dialed In) cuarto en el Arkansas Derby. Las apuestas a futuro siguen apoyando al invicto Essential Quality (Tapit) y luego al hijo de Candy Ride, Rock Your World, Hot Rod Charlie (Oxbow) y Known Agenda (Curlin), pero aún faltan varios trabajos hasta el primer sábado de Mayo.



No nos alcanza el espacio para los clásicos de productos en Europa que van cerrando los favoritos de Guinneas y Pollas asi que recurrimos al consenso de 10 compañías de apuestas (bookmakers) del que surge que la batalla en las 2000 Guineas para Charles Appleby será durísima, porque a sus dos muy buenos candidatos, ambos por Dubawi, llamados One Ruler y Master of the Seas, la familia O’Brien le tira con 4 máquinas de correr, a saber, St. Mark’s Basilica (Siyouni madre Galileo), Thunder Moon (Zoffani madre Sadler’s Wells) y 2 hijos de Galileo llamados Wembley y High Definition, todos ellos dando imponentes pasadas bajo la atenta mirada de los irlandeses en las praderas de Ballydole. Ya volveremos sobre todo esto.