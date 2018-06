El Arbolito con su generación 2016

El lote está compuesto por 22 productos descendientes de Fund of Funds, Brujo de Olleros, Ivan Denisovich y Brooklyn Boy, padres, entre otros de Lady Fund (Crack de su generación), Enjoy (yeguas récord en Maroñas), Open Fund, Silver Fund, Loca Mania, El Baluarte, Winner Girl, Decisivo Boy, etc, en Maroñas, en el exterior, Ivan Denisovich es vástago de varios ganadores estelares en hipódromos de Chile y EEUU. De la actual generación se destacan Lie to Me, Wild Fitz, Veleiro.

Los vientres son hijas de destacados abuelos maternos tales como Don Omar, Not for Sale, Medaglia D´Oro, Plicck, Thunder Gulch, Robin des Pins, Roi Normand, Catcher in the Rye, Honour and Glory, etc. Los productos ya se encuentran en exhibición en el Tattersall.