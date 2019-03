Apasionante Nacional canario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Gran Premio Nacional a disputarse hoy en el hipódromo Las Piedras tiene todos los ingredientes que un aficionado a la hípica quiere ver en una carrera.



Por un lado al ganador de los grandes premios canarios Polla de Potrillos y Nacional que va por la Triple Corona, Duro de Matar con un binomio que busca repetir éxito del pasado año con Card Day, Waldemar “Pelito” Maciel y Raúl C. “Pitino” Cardozo.



El defensor del “Tata Martin” tendrá a dos rivales que llegan a la justa sobre 2500 metros con tabuladas de excelente nivel.



Uno de ellos es First Thing, crack tres años en Maroñas, ganador del Gran Premio Nacional y del José Pedro Ramírez G1 del pasado 6 de enero. El pupilo de P. Germán González oficia de local, viene de llegar sexto en el General Artigas y será mas que duro rival.



El “otro” en discordia es Great Spirit, cuarto en el Ramírez de First Thing, escolta de Duro de Matar en el Jockey Club pedrense y ganador del General Artigas en Maroñas cuando alcanzó en el disco a Muy Agil. Un Nacional que es un verdadero “carrerón” con un trío que presentan sobradas credenciales para obtener la victoria.



En la previa tenemos una carrera de cuarto de milla, el Rey de la Recta y el clásico Estímulo, para ellas sobre 2000 metros con formidables yeguas con excelente presente.