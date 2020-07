Antonio Luiz Cintra vive un 2020 a pleno éxito clásico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cintra fue el común denominador que tuvieron los dos clásicos del pasado domingo en Maroñas. Y si no es para nada sencillo que un entrenador retire a los dos ganadores jerárquicos de una reunión, mucho menos lo es que haga el 1-2 en ambas carreras. Almoradi ganó el Asociación de Propietarios (Uru G3) escoltado por Aero Trem y por si fuera poco fue cuarto Keep Down, también preparado por él. En tanto en el clásico Agraciada (G3) fueron las yeguas New Julia y Rapida Agnes quienes le dieron las dos primeras posiciones. Por si no bastara con estos logros, el sábado había ganado el handicap especial Colombia con Atletico El Culano.



Pero el éxito de este fin de semana no es esporádico ni casual, “Tolu” esta en su tercer gran año en nuestro medio y particularmente en Maroñas sus números son impresionantes. Recordemos que ganó la estadística 2019 con 107 triunfos y 15 clásicos. Su escolta obtuvo 41 impactos, 66 menos. Además ningún otro entrenador alcanzó los 10 clásicos ganados. Y en este 2020 las cosas marchan igual, ya suma 42 impactos y siete clásicos, saca 25 de ventaja en la estadística y no hay ningún colega que supere los tres triunfos al máximo nivel. En tanto en Las Piedras marcha segundo en la estadística detrás de Héctor Bacigalupi pero se quedó con la mayoría de las carreras más importantes.



Y justamente es más allá de la cantidad de victorias, la calidad de las mismas lo que realmente llama la atención. Vale repasar que ha logrado hasta ahora.



El 6 de enero se quedó con la prueba cumbre de nuestro turf cuando Ajuste Fiscal ganó el Ramírez, además ese día sumó el Pedro Piñeyrúa con Aero Trem. Cinco días después Trancaferro le dio la Polla en Las Piedras.



En marzo antes de la pandemia ganó el Estimulo canario con la Mastranza y el Young en la capital con Aero Trem. Al retornar copó la jornada del 18 de mayo tres de cuatro clásicos gracias a Olympic Harvard, Laurent y La Maestranza. Solo cinco días después Trancaferro le daría el Nacional pedrense y cerraría mayo ganando el Mattos con Encerada.



En Campeones ganaría solo una de las pruebas pero sería al más importante, el Classic, otra vez con Trancaferro.



Las carreras de mayor peso han tenido su sello.



PLURALISMO GANÓ LA CENTRAL



El hipódromo Las Piedras vivió un nuevo lunes de turf, el segundo consecutivo en este cambio de calendario en el que se busca potenciar las apuestas. Tras el positivo número del fin de semana pasado, esta vez hubo un descenso en los tres días respecto al anterior y se terminaron jugando 22.8 millones de pesos, lo cual es el promedio que se viene jugando desde el retorno de la actividad. Incluso ayer Las Piedras tuvo su peor registro en siete semanas, claro está, el sábado de Maroñas volvió a ser mejor que cualquier viernes. De todas formas y más allá de pequeñas fluctuaciones el juego está estabilizado y en gran nivel, jugándose cerca de 23 millones de pesos en 30 carreras cada semana.



En cuanto a lo que pasó en la pista lo más importante fue el triunfo de Pluralismo. El defensor del stud Son Del Fachi venía de medirse con suerte dispar ante los mejores en la capital y en su regreso a Las Piedras no dejó pasar la oportunidad. De la mano de Héctor Fabián Lazo y Héctor Bacigalupi, quienes dieron doblete, el hijo de Ecclesiastic sumó su quinto impacto al cabo de 20 presentaciones.