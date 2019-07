Las antesalas de ambas Pollas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con actividad en los hipódromos de Las Piedras, Real de San Carlos de Colonia y Maroñas quedó estructurado el próximo fin de semana hípico que tiene como atractivo principal la disputa de los clásicos Ensayo y Producción Nacional, ambos G3, en césped y sobre 1500 metros.



La de viernes está compuesta por 8 competencias en Maroñas, la sabatina, se divide con ocho en el Real, que tuvo muy buena anotación y once en el limítrofe donde se corre el Preferencial “Sonata Negra” sobre 18 cuadras a gatera llena con nombres de real nivel, se destacan Lilly Spencer y Kattegat.



La dominical completó 14 pruebas, el “Producción Nacional”, para ellas nacidas en 2016 tienen la ausencia de la baby crack Blossom, pero, la carrera tiene aristas de interés. Ocuparán gateras Lady Guapa, Omerta, One Drope, Doña Corrupta, Victoriana, Anahi, Maravilla Fever, Flor Real, Blue Spark, Flaming Star, Que Felicidad, Rubia Carbonera y Mi Carabela. Buen lote, con par de invictas en una carrera que se presume pareja de ante mano.



El “Ensayo” tiene varios nombres que animarán a los burreros acercarse al viejo barrio de Ituzaingo. Van a gateras, Miltitoplp, Be Winner, Pionero, Ajuste Fiscal, Homeu, Laercio, Filomeno, Alto Voltage, Brujo de Oro, Kingdon, Ocean King, Niño Audaz, Hello-Goodbye y General Bryan.



Hay chances para todos los gustos, ejemplares ganadores clásicos, ganadores en singular, en plural y par de invictos que harán harto difícil la elección de la triple fórmula.



Son el “Ensayo” y el “Producción NacionaL” las grandes previas a las Pollas, no las últimas ya que dos semanas antes del inicio de la Triple Corona se corren los clásicos “Haras del Uruguay”, sobre misma distancia, pero en arena.



Ensayo y Producción en la historia.

Desde el año 2003, año de la reapertura se disputan ambos clásicos, en su primera edición, el jinete Richard Eramia, hoy radicado en los Estados Unidos fue el encargado de guiar a Cat Free y a Waded al podio. Varios de los ganadores del Ensayo, al cabo de estos años, luego se consagraron como cracks de la generación. Figuras como Invasor, Fin del Mundo y Sir Fever, luego de obtener esta misma prueba en arena, lograron el Derby, los dos primeros nombrados también como triple coronados. En cambio, ninguna de las ganadoras del “Producción Nacional” lograron obtener el “Selección” y el título de crack, solo Reprogramada se alzó con la “Polla de Potrancas”.