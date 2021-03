Un año después: "Fuimos los primeros con ingreso de público"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Quién te llamó para ofrécerte el cargo y en que fecha?



“Quién me ofreció el cargo fue la Economista Azucena Arbeleche, Ministra de Economía y Finanzas con el aval del Presidente de la República el Dr. Luis Lacalle Pou.

Eso fue en los primeros días de marzo, finalmente asumí el 16/03/2020.”



Llegaste a la oficina sin casinos y sin carreras ¿por donde empezaste? ¿Qué era lo prioritario?

“Llegue a DGC sin carreras y con los Casinos cerrados, léase sin ingresos.

Lo prioritario fue que DGC continuara funcionado correctamente tomando las medidas para mitigar la pandemia en sus instalaciones. Comenzamos a implementar procedimientos de trabajo a distancia y con turnos diferentes para que el personal de Casa Central tenga las mayores garantías de trabajar sin riesgo de contraer COVID 19.

Comenzamos un plan de reducción de gastos, que incluyó renegociar todos los contratos vigentes y luego de un trabajo muy duro y largo se logró abatir los costos en 35 %.

Modificamos el plan de inversiones, lo que permitió seguir funcionando a pesar de no tener ingresos por cinco meses.”

Las fuerzas vivas del turf comenzaron a moverse, ¿cómo fueron las primeras reuniones?



“Las fuerzas del turf comenzaron a moverse inmediatamente que se detuvieron las carreras.



Explicamos a Presidencia la importancia de la actividad y las consecuencias que llevaba que no se desarrolle la actividad del turf, siendo el interlocutor, el Sr. Juan Seré.

Debo rescatar la relevante gestión que tuvo el Presidente de Criadores el Sr. Pablo Salomone en estas instancias.

En las primeras reuniones, participaron: DGC, Criadores, APC, Veterinarios, Entrenadores, Jockeys, HRU S.A. y el Sr. Juan Seré. En las mismas se discutió las posibilidades del regreso y la elaboración del Protocolo.

Luego se mantuvieron reuniones con Ministerio de Salud Pública donde tuvimos un buen interlocutor que fue el Lic. José Luis Sadtjian.

Transcurrido el tiempo, se aprobó el Protocolo y pudimos ser el primer espectáculo público en comenzar, no sin antes ir realizando ochocientos test que abonó la actividad, deduciéndolo del Premio Hípico.”



Durante el tiempo de cierre de los hipódromos, hubo asistencia a muchos, ¿cómo se instrumentó todo?

“Durante los dos meses de cese de las actividades se instrumentó el pago de la monta perdida, abonándose en Maroñas, Las Piedras y los Hipódromos del SINT, lo que ayudó a llevar la difícil situación a los beneficiarios, que son: Cuidadores, Jockeys y Peones, (una gran masa de trabajadores).

El estado aporta por la actividad de los Casinos el 75% del Premio Hípico, y hasta que las carreras no se efectivicen, son recursos del mismo, y la monta perdida salió de ese recurso. También hubo un importante aporte del Stud Book que ayudo mucho a los mismos beneficiarios.

Importantes y pequeños Stud colaboraron con canastas, demostrando la pasión y solidaridad que existe en nuestro Turf.

El monto abonado por el Estado fue aproximadamente de $18.000.000 más U$S 100.000 del Stud Book.”



Ya con las carreras ¿con quienes te reunías para ver como se cumplía el protocolo?

“Junto con la elaboración de los Protocolos para los distintos Hipódromos, se creó la Comisión de Seguimiento de los mismos, integrada por miembros de DGC, HRU S.A., Veterinarios, Criadores, Propietarios y Entrenadores. Esta comisión se reúne todos los lunes desde el 2020, teniendo un seguimiento total de lo que ocurre en la actividad y corrigiendo los nuevos Protocolos. Donde quiero resaltar en este sentido, la participación del Sr. Horacio Ramos en la elaboración de los mismos y el control en los Hipódromos.

Se trabajó fuertemente con el MSP y GACH para el ingreso de Propietarios y cambios en los Protocolos, recordemos que fuimos el primer espectáculo público en tener ingreso del público.”



Como se instrumentó cantidad de carreras para llegar a cumplir con la bolsa de premio estipulada?

“Durante el cierre de los Hipódromos, se trabajó duramente en DGC para obtener un plan de carreras que fuera compatible con los recursos disponibles, es así que se programó realizar veinte carreras en Maroñas, diez en Las Piedras y ocho en el SINT por semana. El plan incluyó el 2021, el cual fue muy conservador ya que durante cinco meses DGC no tuvo ingresos y con el nuevo aforo en las salas, el 2020 tuvo una disminución del 46% en sus ingresos con respecto al año anterior. Se utilizaron otros rubros que volvían a Rentas Generales y ahorros para poder tener una muy buena planificación del 2021 para todos los Hipódromos. Quiero resaltar el muy buen trabajo de la Comisión Hípica que tuvo que combinar los llamados con el número de carreras a realizar, no quedando categorías sin llamar y sin correr. También quiero recordar que se recuperaron reuniones y Clásicos, estos últimos incluyendo los de enero, que no se pudieron correr.

Definimos que los sábados y domingos son días de Maroñas, y los viernes o lunes de Las Piedras. Respecto del SINT, se definió por el momento, que corra los jueves, notándose una gran mejoría, con mejores anotaciones, mejor nivel Hípico, mayor presencia de Jockeys de nivel y mejor recaudación. Esta mejoría también se verificó en Las Piedras corriendo solo. Es bueno resaltar esto, ya que se habló mucho que el SINT no iba a ser tenido en cuenta. No solo se tuvo en cuenta sino que se mejoró y se continuará trabajando en la calidad de operación, lo que sabemos que cuesta mucho ya que los Jockey Club locales, cuentan con pocos recursos.”



Se corrieron Ramírez y General Artigas, ya con propietarios, como viste ambas jornadas? Y como ves las próximas mega jornadas, la más cercana, Campeones?

“El Ramírez se corrió sin público. Me permito una reflexión primero; la alegría que se corra luego de una suspensión de dos semanas!. Había mucha gente que era pesimista y me manifestó estar en contra de la suspensión en el mes de diciembre y de la fijación del 17 de enero como fecha estimada para el Ramírez. No tuve ningún comentario favorable cuando se corrió, sabemos que en nuestra actividad de diez personas nueve son terroristas y uno es un apóstol.

Es larga la lista de gente que me llamó y me escribió criticándome fuertemente y nunca recibí el llamado de disculpas, pero así somos. Pero yendo a la reunión creo que fue muy duro correr un Ramírez sin público, existió un serio problema con la conectividad para poder apostar lo que empañó la jornada. Sobre la conducción televisiva que fue tan criticada, me parece un tema muy menor, lo esencial es que se corra, que se cobren los premios, que continúen los remates con muy buen suceso como en el 2020.

Hoy somos en su conjunto el mejor Turf de la región, no tengo dudas de eso.

El General Artigas, ya fue con los propietarios presentes. Como ya lo dije fuimos los primeros en comenzar con público, fue diferente y espero que con la llegada de la vacuna y el cuidado de cada día, vayamos avanzando más, hasta llegar a la normalidad.

Esperamos con mucha ansiedad la jornada de Campeones, que con el apoyo de HRU S.A. en la bolsa de premios y la buena Organización que conocemos por parte de Propietarios y Criadores será una gran jornada.

También tenemos el 24 de octubre, el Latino, otra jornada que repartirá aproximadamente U$S 400.000 en premios en toda la reunión. Tendrá el nivel Hípico acorde a la misma y seremos ese día, la atención del turf a nivel mundial.”



Para este año ¿con lo recaudado el pasado año, se debe seguir con reuniones de 10 carreras?

“Como lo dije anteriormente, gracias a una planificación podemos realizar más de mil carreras en Maroñas, quinientas en Las Piedras y más de trescientas en el SINT en el 2021. Tendremos que esperar cómo evolucionan las recaudaciones en los Casinos pensando en el 2022.

La apuesta mejoró en Las Piedras, SINT y se mantuvo en Maroñas en valores absolutos -

La unidad de negocios Simulcasting está trabajando bien y es un interesante aporte al premio Hípico.

Se tendrá que trabajar en la venta de señal de Maroñas y Las Piedras con un esquema diferente de estructura de costos, así como está, solo sirve para engrosar los pozos pero no tiene resultado económico.”



Que te gustaría instrumentar como medidas para mejora del elevage por medio de la DGC?

“Las medidas para la mejora genética la deben aportar los Criadores, ellos son los que saben. La DGC los va a apoyar en todo lo que sea posible, luego de pasar por la Comisión Asesora, ya que los recursos son del Turf. Personalmente creo que el mejor incentivo para la mejora genética es el Premio Hípico, siendo este, la mejor herramienta de venta para los Haras, de ahí continúa el resto.

Justamente hace unos días recibí un análisis de importación de SPC que realizó el Sr. Juan Burgueño donde queda claro que la mejora genética viene por el ingreso de nuevas sangres al Uruguay, la mitad de esas importaciones de calidad, son hembras que probablemente integren los planteles de madres de los Haras de Uruguay.

Es un camino largo pero los resultados están a la vista, a fin de mes tenemos dos ejemplares URU corriendo en Dubai carreras que hace unos años era impensable. Los dos últimos ganadores del Ramírez son URU y así existen un montón de ejemplos.

El tener las fronteras abiertas y con el buen Premio Hípico que tenemos, la mejora genética es natural.

Ahora sí, hay que trabajar duro para mejorar el Premio Hípico, cómo?, con nuevos proyectos comerciales que alimenten al turf, no pidiendo caridad al Estado, ya que este tiene muchas urgencias que atender en un momento tan difícil .

Ya que mencioné a la Comisión Asesora también quiero hacer una mención especial a su funcionamiento y rol, quiero que sea un ámbito de discusión de los puntos estratégicos del turf, sobre manera resaltar el invalorable aporte de los representantes de DGC, el Ingeniero Nicolás Delafond y el Arquitecto Sergio Hintz, que destinan mucho tiempo y talento en aportes al turf y coordinación de la Asesora.”