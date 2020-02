El Amoroso junto al Quintela son la base

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El clásico Juan Amoroso, ubicado en segundo término de la jornada de hoy, tendrá a ocho jóvenes potrancas que irán por el primer clásico del año. Leoparda Brava es del lote la que más ha entrado a la pista con la de colores. Suma cuatro participaciones con una victoria en el pedrense y otra en Maroñas en su última incursión. En su debut fue escolta de Sócrates, luego viajó a Las Piedras y ganó sin apremios para caer, luego, en Maroñas ante Qué Muchacha, que es su rival de hoy. La del “Haya Luz” sigue proceso de su cuidador. Si está sana, corre y con Leoparda Veloz no se sale de su patrón de entrenamiento.



En el Quintela G3, sobre césped y 2100 metros a recorrer, tiene en Bobby Q a su máximo exponente al podio. Es que el defensor del “Mustafa” viene de correr un excelente Ramírez, movió la carrera de principio a fin, se encontró con un Ajuste Fiscal que corría un disparate. Llega de Durazno pronto para darle otra alegría a las huestes de la familia Navatta. Tiene, el Shangai Bobby, rivales a considerar: Zap Zap, que le gusta la grama, al igual que Great Spirit. Largan 17:50.





El Pick 8 en los 7 millones



Con inicio en la carrera cinco, el endiablado Pick 8 tiene un pozo acumulado de $ 7.055.750 que se le está haciendo esquivo a los apostadores en Maroñas.

En varias oportunidades han dado en el clavo en siete carreras. Dos domingos atrás un apostador llegó con un vale para acertar las ocho y con el resto de los competidores llegando solo a siete, cobró y arañó el pozo máximo. Esa apuesta fue registrada en la Agencia del Shopping. El pasado domingo, un apostador logró siete aciertos. El vale, en el propio hipódromo, pagó la muy buena suma de $ 299.926.

En la jornada de hoy, dos pruebas de nacidos en 2017 abren el juego. En la quinta van las potrancas y en la sexta los potrillos. En la de ellas Menorca Fever hizo méritos para ir al podio, Brincadeira debuta pronta para lucirse, Bouquet se movió bien en su debut.

Entre ellos, The Machine tiene todo para obtener la victoria al igual que Leopardo Campeón. En la séptima, yeguas sobre césped, la yunta uno se lleva todas las miradas. Lucirá las sedas del Phillipson. Caballos de tres años perdedores le dan color a la octava. Votamos a Joy; completan trifecta Quello Bacio y El Kamikaze. Dog Valiente, Jairzinho y Cherokee Jones son los nombres de la 9ª. My Sweet Love junto a yunta uno son las indicadas de la 10ª. Super Amada con Chakana en la 11ª y al cierre Manzanero Van.