Cada mañana Walter Báez ocupa los mismos boxes para el trabajo de sus pupilos. Acompañado por su hijo, aguarda a los jockeys y vareadores para que, cuando lleguen los caballos al partidero, los sangre pura salgan a la cancha a trabajar.



Báez es una leyenda viviente de nuestro turf. Es el profesional, junto al jockey Everton Rodrigues, que más grandes premios han ganado desde la reapertura, seis cada uno. A ello le suma que es el profesional en actividad que más Ramírez conquistó. “En 1964 debuté como jockey y logré ganar en 1973 el Ramírez con Cascabel y con The Last en 1980”, ambos, cuidados por Pablo Gelsi, cuenta.



Walter se entusiasma con la charla. “Antes era otro turf, cuando llegó la nueva tecnología apartó un poco al público del hipódromo. Ahora la gente lo ve más por televisión, les gusta mas que verlo en el mismo hipódromo”



Y recuerda: “Antes, la gente tenía que venir a Maroñas para ver el espectáculo. Esto no quita que sea un acontecimiento muy importante para todos, por supuesto que para nosotros que estamos en esto”.



El eximio jockey y experimentado cuidador habla de la carrera más importante de la hípica nacional: “Tuve la gran suerte de ganar cuatro Ramírez y espero este año estar en la conversación nuevamente. El 6 de enero es un día muy disfrutable para la familia que viene a ver las carreras. Viene gente del interior que está esperando un año para ver este espectáculo”.



Sus representados disputarán la milla del Piñeyrúa y el Ramírez. “Los dos caballos llegan muy bien, Magic Jones y Legion Cat van a dar pelea. En el Piñeyrúa parece brava pero las carreras se corren ahí dentro (en la pista)”, recuerda.



A muy pocos metros del partidero de Báez se encuentra el norteño Antonio Cintra quien, luego del Longines Gran Premio Latinoamericano G1, vuelve a figurar como profesional de la cuida en los programas oficiales del Hipódromo en un gran premio. “Olympic Harvard llega muy bien, todo el equipo del stud está con optimismo para la carrera. Julio César Méndez lo tiene bien vareado. El caballo tuvo dos trabajos y el jockey quedó muy conforme así que la expectativa es muy, pero muy grande”, dice.



Olympic Harvard es ganador de dos pruebas clásicas en Maroñas. Tras ello no tuvo una buena participación en el Gran Premio Comparación. Largó por dentro y eso no lo sienta bien al alazán del Hs. Regina. “El lugar de partida es fundamental. Le dije a Julio (Méndez) que ganamos media carrera con el lugar de la gatera”. En ocasión del sorteo de gateras del pasado 26 de diciembre, a Cintra le tocó elegir en octavo lugar y fue decididamente por puesto externo, su pupilo larga por gatera 15.



El entrenador tiene también a la yunta del Hs Bage do Sul, que participará con los mismos colores y tratará de hacer juego de equipo. “Pretor do Sul va a mover la carrera, fue preparado para ello. Quizás no sea necesario que Pretor mueva, hay otros caballos muy ligeros. A Ilustre Senador le gusta correr adelante y es ligero también. Igualmente no tengo dudas que el ritmo va a ser muy fuerte”, señala.



Para completar la charla sobre sus representados, “Tolu”, se refirió al tercer animal que representará, en busca de la Copa El País. “Don Carrasco puede correr donde quiera. Si ve que el ritmo no es rápido, puede mover, pero si es movido, puede quedar en mitad de lote. Olympic Harvard en cambio es un caballo más difícil de correr. Tiene que correr cómodo con una atropellada muy fuerte pero solo al final de la carrera”, explica.



Todos, absolutamente todos los profesionales viven de una manera especial en estos días. Se acerca la edición 121 del Gran Premio José Pedro Ramírez. La herradura de rosas aguarda al ganador. Los flashes y la inmortalidad...



“En la previa de la carrera, la ansiedad es muy grande. Estamos contentos pero también muy optimistas, el corazón late más rápido. Va a ser un día muy importante para todos y ojalá nos vaya muy bien”, comenta Cintra.



Una leyenda de nuestro turf, Walter Báez, y un cuidador internacional que pisa fuerte en Maroñas, Antonio Cintra. Se corre y se vive el Ramírez de la misma manera.