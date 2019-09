Almoradi toma la posta en la milla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ya lo había anunciado hace un mes al ganar el clásico Zelmar Michelini y lo confirmó este domingo en el Francisco y Aureliano Rodríguez Larreta (Uru G3). Almoradi pasa un momento espectacular y es el nuevo líder en la milla gracias a su doblete de triunfos clásicos. Además estas victorias tienen enorme valor ya que fueron conseguidos en ambas superficies, primero ganando en la arena y ahora haciéndolo sobre el césped.



Julio César Méndez tenía libertad para correr al hijo de Top Hat como mejor le pareciera. Lo que todos esperábamos era ver a Fitzgerald en la punta. Ese es el lugar natural del zaino, sin embargo el látigo arachán tenía planes diferentes y cuando se percató que el del stud La Fe no tenía la agilidad de otros días puso adelante a su conducido.



No vino solo ya que el outsider Marcador Puesto peleó adelante. El único potrillo del lote de seis competidores aprovechó los kilos para competir durante un rato con animales que se han mostrado superiores. Esa compañía no fue problema para Almoradi quien al pisar la recta se despegó adelante.



Mientras tanto Fitzgerald viajaba tercero y buscaba acercarse al puntero. Pasó al segundo puesto en los 500 finales y Luis Cáceres lo estimulo para ir por la victoria. Pero Julio Méndez tenía absolutamente todo bajo control y cuando fue necesario le pidió el resto a su conducido quien salió como si recién hubieran largado.



Los últimos 300 metros fueron un espectáculo por parte del criado en el haras Calunga. No solo no sufrió por un posible ataque de Fitzgerald sino que se dedicó a ampliar ventajas hasta cruzar el disco con cinco cuerpos y cuarto de ventaja. Zap Zap, otro elemento brasileño al cuidado de Cintra terminó tercero dándole el 1-3 al entrenador que lidera la estadística. Con el cuarto puesto conseguido por El Prodigio todo el marcador rentado fue ocupado por productos nacidos en el país vecino. La milla y en particular el césped son terreno fértil para los caballos norteños.



El reloj marcó excelentes 1.33.21, un registro que realza aun más lo logrado. Antonio Luiz Cintra tiene en sus manos a un excelente animal, un caballo que se puede correr en diferentes posiciones, que se luce en ambas superficies y que además pese a ya tener cinco años evoluciona carrera tras carrera. El objetivo está puesto en el próximo 6 de enero y en el Gran Premio Pedro Piñeyrúa. En el pasado verano Almoradi tuvo un bajón de rendimiento por dejar de transpirar, la ilusión es que eso no se repita y que en esta oportunidad pelee bien arriba el día de Reyes. Si mantiene su nivel actual seguro lo hará.



Esta fue su novena victoria al cabo de 32 presentaciones.