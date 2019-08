Almoradi prevaleció en el Michelini

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El clásico Zelmar Michelini deparó sorpresa y media en el Jerárquico de Iuzaingó y no por el notable triunfo de Almoradi, si no por la cuarta posición del gran favorito Fitzgerald que no tuvo una buena perfomance en la víspera.



Carreras son carreras y nadie discute la justa y calificada victoria de Almoradi, que de la mano de Julio Méndez -en doblete clásico- se vino de menor a mayor al disco para derrotar por cuerpo y tres cuartos a Poseidon Inc, que cumplió una muy buena perfomance, en buenos 1’29”21.



Dos detalles para con Fitzgerald, no partió de buena manera y cuando su jockey lo buscó en el “chirlo”, el excelente zaino no respondió como la mayoría lo esperaba. Se abre un compás de espera con el pupilo de Firpo que llegaba a la brega con nueve triunfos estelares consecutivos.



Fue Dos Amores quien tomó ventajas en albores de la prueba, el pedrense llegó a estar unos seis cuerpos por delante de lote seguidor, frente a Villa Violeta mueve Fitzgerald para que ambos entren a la recta final a la par.



En los 400, domina Fitzgerald y se vienen a pedir cuentas Almoradi y Poseidon Inc por andarivel externo.



En los 200, el de “La Fe” es superado, Poseidon Inc se deja gritar pero en la última cuadra todo tomó color del alazán del Crespi que ganó con autoridad por sobre el del “San Blas”, fuer 3º Mr. Solis y 4º Fitzgerald.