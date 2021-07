Alan Music ensayó para la Polla en Maroñas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



En excelente guarismo el hijo de Music Van ganó el clásico Ensayo y se postula en la primer gema demostrando tener con qué



De qué manera ganó Alan Music el clásico Ensayo G3 disputado en la víspera en Maroñas. Es que el vástago de Music Van le tocó partidor externo para iniciar contienda, muy hábilmente Heber Eugui lo fue acercando a empalizada de forma moderada para tomar los palos en los 300 finales para tomar ventajas e irse en busca de una merecida victoria en la previa de la Polla de Potrillos.



El pupilo de la familia Navatta estampó excelentes 1'30"64 para llegar con tres cuerpos y medio de ventaja por sobre Candymike que dejó tercero a Topo do Sul que no las tuvo todas consigo en la competencia.



Clausuraron el marcador Powertothepeople y Kennedy Road a cuatro cuerpos del tercero.



Fue excelente la victoria del alazán que tuvo en su jinete -Heber Eugui- a un aliado de lujo que no dejó a su conducido correr en zig zag en la recta, indocilidades que no le habían permitido mejores colocaciones en clásicos anteriores.



Superado el problema el del haras Firmamento se constituyó en un amplio ganador y de seguir corriendo de esta manera se postula en la primer eslabón de la Triple Corona en donde enfrentará al Baby Crack Nadie te Olvida.



Tanto Candymike como Topo do Sul se ganaron una gatera en la carrera estelar del 5 de septiembre al igual de los dos potros que cerraron marcador.



La defensora del Martín y Miguel obtuvo el Producción Nacional G3 en muy buena forma y llegará a la Polla con el número uno



La líder de la generación Nopaya Naa se adjudicó el clásico Producción Nacional G3 y se postula como la gran candidata a la Gran Polla de Potrancas URU G1 a disputarse el primer domingo de septiembre.



La hija de Trinniberg y Toda una Leona salió a mover la carrera empleando parciales severos y tuvo resto para rematar la prueba, de 250 a la meta llegar con dos cuerpos de ventaja y emplear 1'32"32 para cubrir el kilómetro y medio pactado del primer clásico de la dominical en Maroñas.



La nacida en el Cuatro Piedras demuestra ser la mejor potranca de la actualidad y llegará a la primera gema de la Triple Corona tras obtener su quinto triunfo en serie, cuarto de tinte estelar siempre con Fernando Olivera en sus cruces.



En larga carga Negra Noche fue escolta para darle el uno - dos al haras de Progreso; fue tercera Warm Punch al pescuezo dejando a Pietrelcina, de buena carrera, en el cuarto puesto habiendo corrido la carrera cerca de vanguardia. Fue quinta Princess Leca.



La carrera tuvo a la pupila de Sergio Dorneles como la principal protagonista; junto a ellas salieron Warm Punch y Pietrelcina quedando cerca Princess Leca. Marcaron 23”52 y 47”36 para entrar a la recta de tribunas siempre con Nopaya Naa que siguió hasta el disco para obtener nuevo lauro estelar y seguir reinando.