Ajuste Fiscal ganó la 2ª

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La recta final del Gran Premio Jockey Club, URU G1 nos regaló un final espectacular entre dos potrillos de primer orden. Por que Ajuste Fiscal ganó de muy buena forma estampando un muy buen registro de reloj, recorrió las veinte cuadras en 2´02”15 llegando con cuerpo y cuarto de ventaja sobre un Miltitoplp que se la hizo difícil al defensor de las sedas La Pomme. Por que, a falta de 200 para la meta, cuando todo el hipódromo aguardaba que el descendiente de Ioya Bigtime aplicará su última marcha, y dejará atrás de forma cómoda a su rival, la que le dio holgados triunfos en sus últimas dos salidas estelares. el pedrense del “Don Tito” endureció la cascara y le hizo frente al líder que, a falta de una cuadra para la meta le tomó ventajas y logró irse en busca de la victoria en el segundo eslabón de la Triple Corona 2019. Todos estos ingredientes sirven para comenzar a palpitar el Gran Premio Nacional del domingo 3 de noviembre sobre 2500 metros. Fue triunfo de Ajuste Fiscal sobre Miltitoplp, tercero a dos largos y tres cuartos arribó en tercer lugar Cap Bon relegando a Lamborghini al último puesto rentado del marcador, fue quinto Be Winner que se movió en puestos de vanguardia en buena parte de la competencia. Estos cinco, son chapa puesta en el Derby.



Selección. La ganadora de la Polla, Algecira Fever repitió en el Gran Premio Selección, URU G1 y se consagró como la mejor potranca de la generación. La hija de Texas Fever le dio a su entrenador Ramón Peralta su octavo clásico (desde el 2003) en Polla y Selección, al haras El Santo un valioso 1/3 con Maravilla Fever y su tercer clásico (de cuatro) entre las Pollas y Selección entre 2018 y 2019. Palabras mayores para el jinete Héctor F. Lazo que se adjudica ambas Pollas, Selección y Jockey Club el mismo año para quedar en la rica historia de nuestro turf. Fue Algecira Fever una neta ganadora de la carrera estelar que entrega el título de mejor del año, derrotó a Found Paulina por 4 cuerpos estampando 2´04”84 para recorrer los 2000 metros, llegó en 3er lugar Maravilla Fever, 4ª Victoriana y quinta Blossom.



​El Honor en césped fue todo para Cerro Largo

Todos, en la previa esperábamos otro trámite de carrera, pero, desde apertura de gateras fueron Ecatombe junto a Negrone quienes movieron parciales, en recta opuesta, se unió Mundanal mientras que Yair Pereira dejaba a Cerro Largo, por sector interno de la pista al pupilo de Facundo Santesteban. Frente a Villa Violeta quedaban 2 grupos, los líderes Ecatombe, Mundanal y Negrone seguido por Cerro Largo, El Abanderado y Juizmoro. En recta final, cuando Cerro Largo encontró su espacio, paso de largo para ganar en tiempo récord, fue escolta El Abanderado, 3º llegó Juizmoro.



Dominio de Sub Princess en el clásico Oribe

Pasa a ser común el título, hasta usar la clásica frase twitera “no importas cuando lo leas”, pero realmente es así, Sub Princess sigue ganando, tiene 7 años y en la tarde de la víspera ganó el clásico Oribe con su fórmula, salir presta de gateras, dejar que su socio Federico Piriz la deje moverse con facilidad en delantera y moverla, sin pedirle mucho de 300 a la meta. En esta ocasión derrotó a Lee Jeans por 2 largos en excelentes 57”72.



En el handicap España fue triunfo de Sentimental sobre Loli Pop y Flora Gambo´a con guía de Carlos Suárez. La del Cadorna estampó 1´36”91.