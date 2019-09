Ajuste Fiscal enfrenta 7 rivales en el Jockey Club

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con ocho ejemplares nacidos en 2016, el Gran Premio Jockey Club, URU G1, sobre 2.000 metros será epicentro de una nueva jornada de excepción en el Hipódromo de Maroñas. El ganador de la Polla de Potrillos del pasado 31 de agosto, Ajuste Fiscal, será el único animal capacitado, de obtener la victoria, para emular a los veinte triple coronados del Maroñas viejo y a los dos luego de la reapertura, Invasor y Sir Fever. El descendiente de Ioya Bigtime está ampliamente capacitado para derrotar a sus siete ocasionales rivales e ir al Gran Premio Nacional, URU G1 del 3 de noviembre con chance de triple corona. Lamborghini, ganador del pasado Criadores Nacionales, de espectacular forma y registro cronográfico y Miltitoplp asoman, a cinco días de la prueba, como sus mas acérrimos rivales. Be Winner, Cap Bon, Hello - Goodbye, Niño Audaz y Old Shipman complementan una corta nómina de inscriptos para la tradicional carrera, que se disputó por vez primera en 1890. La edición 122 tiene lugar este domingo, carrera con historia que marcará la Triple Corona 2019.



Los dos kilómetros del Gran Premio Selección, URU G1 comenzaron a tomar color desde la pasada semana luego que la Baby Crack Blossom realizará un floreo preparatorio para disputar la carrera que consagra a la mejor potranca de la generación.

La pupila de Robaina tuvo un percance en la previa de la Polla, no ocupó gatera y era incierto cuando volvía a las pistas. Con la anotación de la defensora de las sedas “El Facu”, el Selección toma color y emoción extra.

La ganadora de la Polla, Algecira Fever, más Aluzia, Blue Spark, Edulcorada, Encerada, Flaming Star, Flor Real, Foot Seattle, la ganadora del Sarandí Found Paulina, Maravilla Fever, Mi Caudilla, Nothing Hill LP, Que Felicidad y Victoriana.

Carrera numerosa, donde hay que ubicarse de buena y rápida forma antes de llegar a la recta opuesta. Va Blossom por la corona; varias, con el mismo objetivo.



Honor y Oribe completan estelares

En su segunda edición en césped, el Gran Premio de Honor, URU G3 sobre 2400 metros recogió siete voluntades a ocupar gateras.

Irán por el triunfo y premio mayor Cerro Largo, Dicidio, Ecatombe, El Abanderado, Juizmoro, Mundanal y Negrone.

Carrera de tinte parejo, en donde hay animales de muy buenos antecedentes pero sin historial en pasto y otros que registran también buenos antecedentes, pero con participaciones y triunfos en el verde.

Otra prueba con historia en nuestro hipódromo que supo disputarse hasta los años 80 sobre 3.500 metros parea bajar a 2.800 hasta 2017 cuando Mi Centinela ganó, la que fue, la carrera más larga del calendario hípico nacional.

Fue Etranger, el pasado año, el primero en obtener el Honor sobre verde.

El clásico Plinio Oribe y Andrés Oribe Deus, Listado sobre el kilómetro marca que Sub Princess vuelve a las pistas tras derrotar a los machos el pasado domingo en el De Giuli y Rodríguez para enfrentar a las de su sexo. Le saldrán al paso a la del Fair Play: Gucci Girl, Lee Jeans, Luna Baluna, Mi Consentida, Opera Cat, Rainha Pioneira, Sassy Gold, Soapy Sky y Supersticiosa. A preparar los relojes que quedarán al rojo vivo.